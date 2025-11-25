Ο μάνατζερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι ένα από αρκετά πρόσωπα που θα βρεθούν στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και όχι μόνο.

Προ ημερών ο Κώστας Καραπαπάς είχε μιλήσει στους Galacticos και για τον Μεντιλίμπαρ και την προοπτική για το καινούριο συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό δίνοντας το στίγμα για αυτήν την υπόθεση. Επιπλέον στάθηκε και σε μία ιστορία που είχε να κάνει με τον αγώνα με την Άστον Βίλα. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού είχε πει μεταξύ άλλων για τον Βάσκο τεχνικό: «Ο προπονητής είναι μία άλλη ιστορία. Και ο Μεντιλίμπαρ νομίζω έχει βρει εδώ στην Ελλάδα την ομάδα που ήθελε να δουλέψει. Ξέρετε ο Μεντιλίμπαρ είναι άνθρωπος ορεινός. Σκληρός άνθρωπος και ταπεινός ταυτόχρονα.

Για αυτό και πολύ εύκολα κερδίζει τον σεβασμό όλων και εκτός της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι τον σέβονται οι πάντες. Και οι αντίπαλοι. Γιατί είναι ένας άνθρωπος σκληρός, δίκαιος και ταπεινός ταυτόχρονα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει συστολή (όταν φωνάζουν το όνομά του). Έχει υπογράψει 3 φορές στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι πώς θα υπογράψει και άλλη φορά. Δεν βλέπω κάτι να έχει στραβώσει ή αλλάξει. Κάνει τα πλάνα για το μέλλον, τα κάνουμε και εμείς και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έχει μία πάρα πολύ καλή χημεία με τον κ. Μαρινάκη. Είναι πολύ ωραίο όλο. Του Μεντιλίμπαρ του αρέσουν τα δύσκολα, όπως μας αρέσουν και εμάς και είναι ωραίο αυτό».

Τη σκυτάλη πήρε ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ που είπε στη COSMOTE TV ότι «μπορώ να σας πω πως είμαι πολύ ευχαριστημένος και είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Θέλω να μείνω. Νομίζω πως και η διοίκηση συμφωνεί σε αυτό, αλλά νομίζω πως ακόμα είναι πολύ νωρίς».

Ήρθε λοιπόν η στιγμή που ο Ινιάκι Ιμπάνιεθ, μάνατζερ που ήταν στο πλευρό και του Ερνέστο Βαλβέρδε, θα βρεθεί στην Ελλάδα. Ο agent του Μεντιλίμπαρ αναμένεται να βρίσκεται στην χώρα μας για το Ολυμπιακός - Ρεάλ αλλά και για μία κουβέντα για το νέο συμβόλαιο του έμπειρου τεχνικού, ένα story για το οποίο υπάρχουν μόνο άκρως θετικές ενδείξεις. Εκτός αυτού πάντως στο Καραϊσκάκη θα βρεθούν scouts αρκετών συλλόγων κυρίως για παίκτες του Ολυμπιακού. Ομάδες όπως οι Τότεναμ, Ίντερ και Μίλαν αλλά και σύλλογοι από Γερμανία και Αγγλία.