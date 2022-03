«Η Μάντσεστερ Σίτι συμφώνησε με τον Χάαλαντ, έως και τα 120 εκατ. ευρώ θα φτάσει η μεταγραφή του»

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι θα πρέπει να θεωρείται ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την έναρξη της συνεργασίας τους από τη νέα σεζόν.

Ο Νορβηγός επιθετικός μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ, αποτελεί διακαή πόθο για την Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίος ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ ευελπιστούσε πως μέχρι τον επόμενο μήνα θα έκανε «κόλπο γκρόσο» τόσο με την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ, όσο και με αυτή του Γάλλου αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως παίρνουν διαφορετική τροπή, καθώς σύμφωνα με την «Daily Mail», η Μάντσεστερ Σίτι η οποία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του την περασμένη εβδομάδα, περιμένει τον 21χρονο φορ να φορέσει τη φανέλα της από τη νέα σεζόν.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα και πρόσφατα κατέληξαν σε συμφωνία. Οπως φαίνεται οι υπεύθυνοι του συλλόγου ταξίδεψαν στο Μονακό στις 3 Φεβρουαρίου για να συναντήσουν τους εκπροσώπους του Χάαλαντ και να συζητήσουν τους όρους της μεταγραφής του.

Μάλιστα, το δημοσίευμα της «Daily Mail», τονίζει ότι η μεταγραφή του Νορβηγού μπορεί να κοστίσει στην Μάντσεστερ Σίτι έως και 120 εκατομμύρια ευρώ.

Οπως και να 'χει η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται να έχει «σφραγίσει» το deal και με την ομάδα του νεαρού στράικερ, Ντόρτμουντ και το μόνο που απομένει πλέον είναι να πέσουν οι υπογραφές για την ολοκλήρωση αυτή της σπουδαίας μεταγραφής.

Αν τελικά ο Χάαλαντ καταλήξει στην Μάντσεστερ Σίτι, σίγουρα κομβικό ρόλο θα έπαιξε και ο πατέρας του, Άλφι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας πέρασε τρία χρόνια στη Σίτι μετά την αποχώρησή του από τη Λιντς, με την οικογένειά του να εξακολουθεί να έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον σύλλογο.

