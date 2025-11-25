Σίμος για το ματς των Νέων με τη Ρεάλ: «Ο Oλυμπιακός μπορεί να ανταγωνιστεί κάθε αντίπαλο»

Ο προπονητής των Νέων του Ολυμπιακού, Γιώργος Σίμος δήλωσε πως η ομάδα του σέβεται τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά πώς πάντα οι Πειραιώτες έχουν στόχο τη νίκη.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ στον Ρέντη (26/11, 17:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League. Οι «Ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις τους για ακόμα μία φορά στην Ευρώπη, καθώς θυμίζουμε πως πριν τρεις εβδομάδες παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 0-2 από την PSV, ισοφάρισαν και ήταν εκείνοι που άξιζαν τη νίκη.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Σίμος ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τους Ισπανούς. Η αποστολή του Ολυμπιακού: Γεωργακόπουλος, Νικολαΐδης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Αβραμούλης, Καρκατσάλης, Τουφάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Σουλανιάκου, Φίλης, Χάμζα, Καλαϊντζίδης, Ρολάκης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Τζαμαλής και Φράγκος.

Στις δηλώσεις του που αναρτήθηκαν στο site του Ολυμπιακού ο Σίμος είπε: «Αύριο αντιμετωπίζουμε έναν μεγάλο σύλλογο, μια ακαδημία με παγκόσμια ιστορία και παράδοση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης. Τη σεβόμαστε και ξέρουμε πολύ καλά το επίπεδο της. Όμως, ο Oλυμπιακός μπορεί να ανταγωνιστεί κάθε αντίπαλο. Έχουμε το δικό μας ευρωπαϊκό DNA. Δουλειά, πειθαρχία, ένταση, θάρρος και πίστη είναι αυτά που χτίζουμε καθημερινά στις προπονήσεις και στους αγώνες. Αυτή η ομάδα έχει μάθει να παίζει με καρδιά και να μπαίνει στο γήπεδο για να διεκδικεί τη νίκη. Στόχος μας από την πρώτη στιγμή, είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση και αύριο θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτό το σκοπό».