O Φρανκ Κεσί πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά του τεστ στη Μπαρτσελοόνα και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους «Μπλαουγκράνα».

Με «happy ending» ολοκληρώθηκε το... σίριαλ της μεταγραφής του Φρανκ Κεσί στη Μπαρτσελόνα. Οι δυο πλευρές βρισκόντουσαν σε επαφές εδώ και μήνες, έδωσαν τα χέρια πριν μια εβδομάδα και σήμερα (22/3) ο ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικά τεστ με επιτυχία και έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τους Καταλανούς, το οποίο θα του αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συν μπόνουν επίτευξης στόχων, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια (μέχρι το 2026).

Ο 25χρονος μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού απέρριψε την τελευταία πρόταση της Μίλαν για την ανανέωση του συμβολαίου του, όπου «μάτσαρε» την προσφορά ωον «Μπλαουγκράνα», προσφέροντας και αυή 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, όμως προτίμησε το «πρότζεκτ» του Τσάβι. Ο διεθνής χαφ είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που υπογράφει με τη «Μπάρτσα» ενόψει της νέας σεζόν, ενώ προφορική συμφωνία υπάρχει και με τον κεντρικό αμυντικό της Τσέλσι, Αντρέας Κρίστενσεν.

Ο Κεσί αποκτήθηκε από τη Μίλαν το 2019, με μεταγραφή 24 εκατομμυρίων ευρώ από την Αταλάντα και μέχρι σήμερα αγωνίστηκε 214 φορές για τους «Ροσονέρι», έχοντας 36 γκολ και 16 ασίστ. Tην τρέχουσα σεζόν ο Αφρικανός μέσος μετράει 30 συμμετοχές, με έξι γκολ και μια ασίστ

Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 - it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. 🔵🔴 #FCB



Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5