Τα χέρια με τον Φρανκ Κεσί, φέρεται να έδωσε η Μπαρτσελόνα για την έναρξη της συνεργασίας τους από τη νέα σεζόν.

Ο Φρανκ Κεσί, με την πληθωρική παρουσία του στο χώρο του κέντρου, έχει μετατραπεί σε ένα από τα βασικά και αναντικατάστατα στελέχη των «ροσονέρι». Ωστόσο, το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και η διοίκηση της Μίλαν δεν κατάφερε να τον πείσει για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Μάλιστα, ο 25χρονος μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού απέρριψε την τελευταία πρόταση των Μιλανέζων για την ανανέωση του συμβολαίου του, όπου του προσέφεραν 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με τον ίδιο να φέρεται να ζήτησε οκτώ εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συν δύο εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, η Μπαρτσελόνα έκανε την κίνησή της και σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ζεράρ Ρομέρο, κατάφερε με συνοπτικές διαδικασίες να έρθει σε συμφωνία με τον Φρανκ Κεσί. Ετσι, η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι, τότε δηλαδή που ο παίκτης θα μείνει κι επίσημα ελεύθερος από τη Μίλαν.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες η ομάδα του Τσάβι, ήρθε σε συμφωνία και με τον Αντρέας Κρίστενσεν που επίσης μένει ελεύθερος από την Τσέλσι ενόψει καλοκαιριού.

❗Barcelona reached a definitive agreement with Franck Kessie yesterday. He becomes the second signing of the 2022/2023 season after Christensen.



