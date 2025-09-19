Ο Κάρλες Πουγιόλ συνάντησε τον... αγνώριστο Χένρικ Λάρσον

Οι δυο πρώην ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα συναντήθηκαν και πάλι, με τον Σουηδό άλλοτε στράικερ των γηπέδων να είναι πραγματικά αγνώριστος στη selfie που ανέβασε ο Πουγιόλ.

Ένας ποδοσφαιριστής που ποτέ κατά τη διάρκεια της καριέρας του δεν ήταν ο «σταρ» των ομάδων που αγωνίστηκε, αν και η δουλειά του στον αγωνιστικό χώρο ήταν κάτι παραπάνω από πολύτιμη. Με περισσότερες από 600 επίσημες συμμετοχές και 335 γκολ (συν 105 ασίστ), ο Χένρικ Λάρσον «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το... μακρινό πλέον 2009, σε ηλικία 37 ετών.

Αν και βρισκόταν σε ηλικία 32 χρόνων, ο Σουηδός στράικερ πήρε τη μεγάλη μεταγραφή από την Σέλτικ στην Μπαρτσελόνα, με την οποία κατέκτησε το Champions League του 2006 (και ακόμη 2 πρωταθλήματα και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας), ενώ συνολικά μέτρησε 19 γκολ και 6 ασίστ σε 59 εμφανίσεις με τα «μπλαουγκράνα» και έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές των φιλάθλων της ομάδας.

Παρότι στο στυλ μαλλιών του είχε υιοθετήσει ακόμη και ράστα, στον καιρό του στην Βαρκελώνη όλοι τον θυμούνται με ξυρισμένο κεφάλι. Μια εικόνα που πάντως δεν έχει καμία σχέση με την τωρινή του. Αυτή (σσ την εικόνα) αποκάλυψε μέσω Instagram Story ο θρυλικός αρχηγός της Μπάρτσα, Κάρλες Πουγιόλ. Στη selfie τους, φαίνεται ο Λάρσον με σχετικά κοντό μαλλί, με γκρίζες και άσπρες μπούκλες, με τον Πουγίολ να γράφει χαρακτηριστικά: «Είσαι ένας σπουδαίος άνθρωπος, φίλε μου. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω».

Να σημειώσουμε πως ο γιός του Χένρικ, Τζόρνταν, είναι και εκείνος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Κοπεγχάγη, την οποία η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.