Ο Ουμτιτί μετά την απόσυρση του, σκέφτεται την προπονητική

Ο Σαμουέλ Ουμτιτί λίγες μέρες μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση, σκέφτεται το σενάριο της προπονητικής ως νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Ο Σαμουέλ Ουμτιτί, σκέφτεται να δοκιμάσει την τύχη του ως προπονητής, μιας και ο ίδιος ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την απόφαση του για απόσυρση από την ενεργό δράση μόλις στα 31 του χρόνια. Έπειτα από τους πολλούς και χρόνιους τραυματισμούς ξεκαθάρισε πως αυτό το κεφάλαιο της ζωής του έχει κλείσει και είναι έτοιμος να προχωρήσει στο επόμενο.

Ο Γάλλος αμυντικός μετράει πολλές επιτυχίες στην ποδοσφαιρική του καριέρα τόσο με την Μπαρτσελόνα όσο και με την Εθνική Γαλλίας, με την οποία στέφθηκε και παγκόσμιος πρωταθλητής το 2018. Ξεκίνησε να έχει πόνους στο γόνατο από το 2017-18 όμως προτίμησε να μη πάρει το ρίσκο ενός χειρουργείου τότε.

Το 2024 ωστόσο υποβλήθηκε εν τέλει σε αυτό, μη έχοντας άλλη επιλογή. Κάποιους μήνες αργότερα έμεινε ελεύθερος από την Λιλ, η οποία ήταν και η τελευταία του ομάδα.

Ο ίδιος δήλωσε πως είναι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και θέλει να το υπηρετήσει από άλλο πόστο γι αυτό και ξεκινάει τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα διπλώματα της UEFA για να καθίσει στο πάγκο μιας ομάδας, χωρίς την ιδιότητα του παίκτη.