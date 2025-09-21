Κρόμπας στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet για το Πανιώνιος-Μπαρτσελόνα: «"Τον κακό μας εαυτό φοβάμαι"» (vid)
Ο Πανιώνιος συμπλήρωσε 135 χρόνια ζωής και το Gazzetta σε συνεργασία με τη Novibet ετοίμασε ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Σ' αυτό μιλούν θρυλικές μορφές του Ιστορικού όπως ο Θωμάς Μαύρος, ο Φάνης Χριστοδούλου, ο Χρήστος Εμβολιάδης κι ο Φώτης Στρακόσια...
Από το θρυλικό στέκι «Στου Βαλέσα», οι Αντώνης Κρόμπας, Κωνσταντίνος Καραστεφανής και Γιώργος Αλημίσης θυμούνται τρελές, κυανέρυθρες ιστορίες. Μία απ' αυτές ακολουθεί στις παρακάτω γραμμές όπως τη μετέφερε ο σπουδαίος καλλιτέχνης Αντώνης Κρόμπας.
«Θυμάμαι να επιστρέφουμε από Δανία, όπου έχουμε παίξει μόλις με τη Νόρτζελαντ κι έχουμε κερδίσει με γκολ του Ραγκουέλ στο 93' και θέλω να πω το σύμπλεγμα ανωτερότητας που έχουμε ως Πανιώνιοι ή την άγνοια κινδύνου - δεν ξέρω πως να το πω.
Είμαστε μέσα στο αεροπλάνο και μόλις έχουμε μάθει ότι έχουμε κληρωθεί με την Μπαρτσελόνα κι είμαστε όλοι και συζητάμε. Και είμαστε με τον Γιάννη Νταβριώτη και συζητάμε και του λέω: "Φίλε με τη Μπαρτσελόνα πέσαμε" και μου λέει "αλλά να σου πω κάτι: "Τον κακό Πανιώνιο φοβάμαι"».
Δείτε το στιγμιότυπο στο παρακάτω βίντεο:
Κάτι παραπάνω από 32' κυανέρυθρης μαγείας στο παρακάτω video:
