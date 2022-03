Σπουδαία ήταν η εμφάνιση του Ουσμάν Ντεμπελέ κόντρα στην Ρεάλ, μιας και με τις δύο ασίστ κατάφερε να πετύχει κάτι που μονάχα ο Τσάβι είχε καταφέρει στον 21ο αιώνα.

Σαν σε... προπόνηση η Μπαρτσελόνα πέρασε από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» επικρατώντας 4-0 της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έδειξε γι' ακόμη ένα ματς ότι υπό την καθοδήγηση του Τσάβι μοιάζει αναγεννημένος, είχε τις ασίστ στα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του.

Αμφότερες ήρθαν στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα ο Ντεμπελέ να γίνει ο δεύτερος παίκτης των Καταλανών που καταφέρνει κάτι τέτοιο σε εκτός έδρας ματς με τη Ρεάλ κατά τον 21ο αιώνα.

Τελευταία φορά που το είχε πετύχει κάποιος, ήταν ο Τσάβι το 2009. Τότε που είχε σερβίρει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο στο εκκωφαντικό 6-2 των «μπλαουγκράνα» επί των Μαδριλένων.

