Καταπληκτική η Μπαρτσελόνα, διέλυσε με μαθήματα τακτικής από τον Τσάβι την Ρεάλ μέσα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» με 4-0 και επιβεβαιώνει ότι έχει επιστρέψει δριμύτερη, βάζοντας τέλος σε ένα σερί έξι αγώνων χωρίς νίκη σε «Clasico» - Ομπαμεγιάνγκ (2), Αραούχο και Φεράν Τόρες τα γκολ του καταλανικού θριάμβου.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε την Κυριακή (20/03) πρόβλημα στη μετακίνησή της μέσα στην Μαδρίτη, λόγω απεργίας των μεταφορέων. Μέσα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όμως, η ομάδα του (αναμορφωτή) Τσάβι έκανε… στρατιωτική παρέλαση (4-0), έβαλε εμφατικό τέλος σε ένα σερί έξι «Clasico» χωρίς νίκη και πέντε διαδοχικών νικών μιας αγνώριστης Ρεάλ, η οποία απλώς παρακολουθούσε την αιώνια αντίπαλό της να κάνει πάρτι.

Το 4-0 δεν συνιστά την μεγαλύτερη νίκη της Μπάρτσα στο «σπίτι» της Βασίλισσας, αλλά επιβεβαιώνει το… μαγικό άγγιγμα του Τσάβι, ο οποίος έχει αλλάξει πρόσωπο στην ομάδα του και πλέον πείθει ότι μπορεί τα επόμενα χρόνια να χτίσει μια νέα ομάδα - υπόδειγμα, όπως αυτή στην οποία ο ίδιος πρωταγωνιστούσε ως ποδοσφαιριστής.

Ο Κάρλο Αντσελότι, χωρίς τους τραυματίες Φερλάν Μεντί και Καρίμ Μπενζεμά στην διάθεσή του, επέλεξε να «γεμίσει» την μεσαία γραμμή με τον Φεδερίκο Βαλβέρδε, ξεκινώντας Ροντρίγκο και Βινίσιους Ζούνιορ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Τσάβι, από την πλευρά του, προτίμησε να ξεκινήσει ως δεξί μπακ τον Ρόναλντ Αραούχο και να μην ρισκάρει με τον 38χρονο Ντάνι Άλβες απέναντι στον Βινίσιους Ζούνιορ, δίνοντας θέση βασικού στον Ουσμάν Ντεμπελέ για την τριάδα της επίθεσης.

Οι Μπλαουγκράνα, οι οποίοι ξεκίνησαν με πίεση ψηλά για να ζορίσουν την κυκλοφορία της Ρεάλ, ξεκίνησαν «φουριόζοι» και με το «καλημέρα» απείλησαν με τον Φεράν Τόρες, δείχνοντας τις προθέσεις τους για το «Clasico».

Οι γηπεδούχοι, πάντως, είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Βινίσιους «χόρεψε» τον Αραούχο και γύρισε την μπάλα στον Βαλβέρδε, το συρτό σουτ - φαρμάκι του οποίου αποσόβησε ο Μαρκ - Αντρέ Τερ Στέγκεν με εξαιρετική απόκρουση (7’).

Οι Καταλανοί, με καλή κυκλοφορία της μπάλας και πολλή δουλειά στα άκρα της επίθεσης από Ντεμπελέ και Φεράν Τόρες, άρχισαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και απάντησαν με σπουδαία ευκαιρία του Πιέρ - Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, με τον Τιμπό Κουρτουά να αποσοβεί το 0-1 (12’).

Πάνω - κάτω η μπάλα, εκατέρωθεν ευκαιρίες, με τον Φεράν Τόρες να αγγίζει ξανά το γκολ (18’), με την Μπάρτσα να είναι πολύ πιο επικίνδυνη στην τελική προσπάθεια σε σχέση με μια Ρεάλ που ξεκινούσε από πολύ πίσω και με προβληματική κυκλοφορία.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι και ανταμείφθηκαν λίγο πριν από την συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, όταν ο Ντεμπελέ άφησε πίσω τον Νάτσο με την ταχύτητά του και σέντραρε για τον Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος με κεφαλιά νίκησε τον Έντερ Μιλιτάο στον αέρα και τον Κουρτουά για το 0-1 (29’).

Λίγο αργότερα (35’), ο Γκαμπονέζος έχασε την ευκαιρία για το 0-2, με τον Βινίσιους να απαντάει αμέσως μετά με μια τεράστια ευκαιρία όταν, ύστερα από μπαλιά του Βαλβέρδε, έμεινε μόνος του προ του Τερ Στέγκεν αλλά, αντί να προσπαθήσει να νικήσει τον Γερμανό, έπεσε για να εκμαιεύσει ένα πέναλτι που δεν υπήρξε ποτέ. Και, κάπου εκεί, σήμανε η αρχή του τέλους για την Ρεάλ…

Ο Αραούχο, με άπιαστη κεφαλιά ύστερα από κόρνερ του Ντεμπελέ, νίκησε τον Κουρτουά και έδωσε σημαντικότατο προβάδισμα δύο τερμάτων στην Μπαρτσελόνα πριν από την λήξη του πρώτου μέρους (38’).

Οι Καταλανοί, οι οποίοι πριν από την ανάπαυλα έχασαν και νέα ευκαιρία με τον Ομπαμεγιάνγκ, δεν σήκωσαν το πόδι από το γκάζι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, εκμεταλλευόμενοι και τις ακατανόητες αλλαγές του Αντσελότι, οι οποίες και… διατάραξαν την ήδη προβληματική ισορροπία της ομάδας του.

Ο Φεράν έχασε ευκαιρία στο 46’ και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην μαδριλένικη άμυνα για να διαμορφώσει το 0-3 ύστερα από ασίστ του Ομπαμεγιάνγκ με τακουνάκι, με τους Μπλαουγκράνα να μην έχουν διάθεση για να σταματήσουν.

Έξι λεπτά αργότερα, λοιπόν, ο Φεράν που δεν ήταν οφσάιντ (παρ’ ότι ο επόπτης σήκωσε το σημαιάκι, ο διαιτητής όμως δεν σφύριξε) σέρβισε τον «Όμπα» και αυτός νίκησε τον Κουρτουά για το 4-0, με το γκολ να επικυρώνεται μέσω VAR, αφού δεν υπήρχε κάτι μεμπτό.

Η άμυνα της Ρεάλ, με χειρότερο όλων των Νταβίντ Άλαμπα, έμπαζε από παντού και, στη συνέχεια, ο Ομπαμεγιάνγκ έχασε ευκαιρία για χατ - τρικ, με Φεράν, Ντεμπελέ και Ντεπάι να αγγίζουν στη συνέχεια και άλλες ευκαιρίες για να διευρύνουν το σκορ του θριάμβου.

Η Ρεάλ, αν δεν υποπέσει σε ιστορική αυτοκτονία, θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα στην Ισπανία. Η Μπαρτσελόνα, όμως, απέδειξε με την… παρέλασή της στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ότι έχει επιστρέψει δριμύτερη και, σύντομα, θα πρέπει και πάλι να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη για όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και στο υψηλότερο επίπεδο.

Ρεάλ Μαδρίτης (Κάρλο Αντσελότι): Κουρτουά - Καρβαχάλ (46’ Καμαβινγκά), Μιλιτάο, Άλαμπα, Νάτσο (64’ Λούκας Βάθκεθ) - Καζεμίρο, Κρόος (46’ Μαριάνο), Μόντριτς, Βαλβέρδε - Ροντρίγκο (64’ Ασένσιο), Βινίσιους Ζούνιορ.

Μπαρτσελόνα (Τσάβι): Τερ Στέγκεν - Αραούχο, Πικέ, Έρικ Γκαρθία, Τζόρντι Άλμπα (86’ Ντάνι Άλβες) - Φρένκι Ντε Γιονγκ (71’ Γκάβι), Μπουσκέτς, Πέδρι (86’ Νίκο) - Ντεμπελέ (80’ Ανταμά Τραορέ), Ομπαμεγιάνγκ (71’ Ντεπάι), Φεράν Τόρες.

Οι πρώτοι της La Liga (σε 29 αγώνες): Ρεάλ Μαδρίτης 66, Σεβίλλη 57, Μπαρτσελόνα (28) 54, Ατλέτικο Μαδρίτης 54, Μπέτις 50, Ρεάλ Σοσιεδάδ 48, Βιγιαρεάλ 45.

