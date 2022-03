Ο Καρίμ Μπενζεμά μέσω των social media αποκάλυψε πώς είναι σήμερα το δάκτυλο του, το οποίο είχε σπάσει πριν από τρία χρόνια.

Ο Καρίμ Μπεζμεμά παίζει με δεμένο χέρι εδώ και τρία χρόνια κι αυτό οφείλεται στον τραυματισμό που είχε υποστεί σε αγώνα με την Μπέτις.

Συγκεκριμένα, στις 3 Ιανουαρίου του 2019 ο Γάλλος επιθετικός συγκρούστηκε με τον Μαρκ Μπαρτρά και από τότε το χέρι του, όταν ο ίδιος είναι στο γήπεδο, είναι πάντα δεμένο. Είναι λογικό στο μυαλό των περισσότερο να είχε πάει στο ότι πρόκειται για κάτι σαν γούρι, όμως καμία σχέση. Ο επίδεσμος είναι ανάγκη να βρίσκεται εκεί.

Οι γιατροί του είπαν ότι χρειάζεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ωστόσο ο Μπενζεμά προτίμησε να μην το κάνει, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα τον κρατούσε εκτός γηπέδων για σχεδόν ένα μήνα. Ετσι, μέχρι και σήμερα ο 34χρονος φορ της Ρεάλ αγωνίζεται με επίδεσμο στο χέρι του.

Σε φωτογραφία που ανήρτησε στα social media φαίνεται πως ο τραυματισμός του δεν έχει επουλωθεί ακόμα. Το μικρό δάκτυλο του Γάλλου αστέρα στο δεξί του χέρι είναι λυγισμένο κι άσχημα στριμμένο, σε αντίθεση με τα άλλα που είναι ίσια.

