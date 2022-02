Εμφάνιση που θύμισε... αναγέννηση από τον Ουσμάν Ντεμπελέ κόντρα στη Μπιλμπάο, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 67΄και οδήγησε τη Μπάρτσα σε θρίαμβο (4-0) με γκολ και δυο ασίστ!

Ο Τσάβι του δείχνει εμπιστοσύνη και ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει βαλθεί να τραβήξει την ευκαιρία από τα... μαλλιά. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την οριστική του ρήξη με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα και τις πιέσεις να αποχωρήσει μέσα στο Γενάρη, ο Γάλλος άσος έχει επιστρέψει στις πειστικές εμφανίσεις και παρουσιάζει έναν διαφορετικό εαυτό.

Τα πρώτα δείγματα φάνηκαν στο «Μεστάγια» και το ματς απέναντι στη Βαλένθια, όμως η εικόνα του 24χρονου γνώρισε πραγματική απογείωση στην αναμέτρηση απέναντι στη Μπιλμπάο. Παρά το γεγονός πως μπήκε αλλαγή στο 67΄, ο Ντεμπελέ δεν αποθαρρύνθηκε από τον περιορισμένο χρόνο και με συμμετοχή σε τρία γκολ οδήγησε τους Μπλαουγκράνα σε μια άνετη επικράτηση (4-0).

Αρχικά σφράγισε το τρίποντο, γράφοντας το 2-0 στο 73΄και με δυο ασίστ στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσε ένα προσωπικό show, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί και ως δήλωση προθέσεων ενόψει της συνέχειας της φετινής σεζόν και της λήξης του συμβολαίου του.

Dembele is NOT from this planet 😭 pic.twitter.com/ej16lCn5i5

A natural born player Pedri to dembele and Luuk de jong. Barcelona’s classics again❤️💙 pic.twitter.com/WxaDtBP16o

Barcelona❤️❤️💙💙 Dembele to Memphis Depay. What a way to be back pic.twitter.com/sQ8XEw52vb