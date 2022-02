Κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιος ν' ασχοληθεί σοβαρά με την... εκπαίδευση του Γκάβι για να δένει τα κορδόνια του, παρ' όλα αυτά, ακόμα κι έτσι, έκανε ασίστ στο ματς της Μπαρτσελόνα με την Βαλένθια!

Ο νεαρός μέσος των «μπλαουγκράνα» πρόσφερε στον Ομπαμεγιάνγκ το δεύτερο από τα τρία τέρματα που πέτυχε ο Γκαμπονέζος, αφού το πιστώθηκε και το 4-1 της ομάδας του Τσάβι στο 63ο λεπτό παρά το γεγονός πως απλά κόντραρε το σουτ του Πέδρι.

Ο Γκάβι δεν ξέρει να δένει τα κορδόνια του και πολλές φορές τα αφήνει λυμένα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έτσι το έκανε και στο ματς με την Βαλένθια, όμως, αυτό δεν τον εμπόδισε να κάνει ασίστ στον Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ!

