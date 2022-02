Όπως και πριν από εννέα ημέρες με την Γρανάδα, έτσι και κόντρα στην προτελευταία Αλαβές, η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε ένα γκολ του Μάρκο Ασένσιο για να ανοίξει ο δρόμος προς τη νίκη (3-0) σε ένα «Σαντιάγο Μπερναμπέου» που αποδοκίμασε, παρ’ ότι η Βασίλισσα είναι σταθερά πρώτη στη La Liga και στο +7 πλέον από την δεύτερη Σεβίλλη.

Στο ίδιο έργο (δυσαρεστημένοι) θεατές. Τέσσερις ημέρες μετά την απογοητευτική εμφάνιση και την «κολακευτική» ήττα με 1-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν και πάλι μετριότατη.

Αυτή την φορά, όμως, νίκησε την προτελευταία της La Liga Αλαβές (3-0) σε ένα «Σαντιάγο Μπερναμπέου» όπου ακούστηκαν, και όχι άδικα, σφυρίγματα για την απόδοση της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι.

Όπως και πριν από εννέα ημέρες, όταν χρειάστηκε μια γκολάρα του Μάρκο Ασένσιο για να λυγίσει η Γρανάδα (1-0), έτσι και τώρα ο μεσοεπιθετικός από την Μαγιόρκα έβαλε ξανά την σφραγίδα του, ανοίγοντας με ένα καταπληκτικό τέρμα τον δρόμο προς τη νίκη (όχι τόσο εύκολη όσο δείχνει το τελικό σκορ) και το +7 από την δεύτερη Σεβίλλη, η οποία έχει ματς λιγότερο, αυτό που θα δώσει με την Εσπανιόλ (Κυριακή 20/02, 15:00).

Παρ’ ότι παρατάχθηκε ουσιαστικά με την βασική της ενδεκάδα (εξαίρεση η παρουσία του Φεδερίκο Βαλβέρδε αντί του Τόνι Κρόος στην μεσαία γραμμή), η Ρεάλ είχε μια στείρα κατοχή μπάλας της τάξεως του 66,5% στο πρώτο ημίχρονο, όπου έκανε τα ίδια σουτ εντός εστίας με την αντίπαλό της, η οποία και παλεύει για την παραμονή της (από δύο έκαστη).

Οι Βάσκοι, μάλιστα, είχαν την πιο αξιοσημείωτη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο, όταν μετά από λάθος του Καζεμίρο, ο Τζέισον από καλή θέση έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Τιμπό Κουρτουά.

Τα σφυρίγματα που ακούστηκαν κατά την αποχώρηση των ομάδων προς τα αποδυτήρια, αλλά και σε σημεία του δεύτερου μέρους, έβαλαν στην… πρίζα τους Μαδριλένους, οι οποίοι ανέβασαν την αγωνιστική τους ένταση και απείλησαν με σουτ του Νταβίντ Αλάμπα και μια μεγάλη, διπλή ευκαιρία, με τον Φερνάντο Πατσέκο να αποκρούει το σουτ - φαρμάκι του Βινίσιους Ζούνιορ και τον Φλοριάν Λεζέν να διώχνει την μπάλα πάνω στην γραμμή, στο ριμπάουντ του Καρίμ Μπενζεμά.

Και, με την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, έγιναν οι δύο φάσεις που, επί της ουσίας, έκριναν και το παιχνίδι. Στο 61’, ο Ασένσιο έκανε λάθος γύρισμα, ο Πέρε Πονς έμεινε μόνος του προ του Κουρτουά, ντρίμπλαρε τον Βέλγο τερματοφύλακα και σε άδειο τέρμα… κατάφερε να στείλει την μπάλα άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα, από το πιθανό 0-1 περάσαμε στο πραγματικό 1-0. Ο Ασένσιο, με καταπληκτικό αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στο «γάμα» της εστίας του Πατσέκο και, στον πανηγυρισμό, ζήτησε από τον κόσμο να σιωπήσει και να μην αποδοκιμάζει, εμφανώς ενοχλημένος από την στάση των φιλάθλων.

Η γκολάρα του Ασένσιο απελευθέρωσε την Ρεάλ από το άγχος που ξεκάθαρα την διακατείχε και άγγιξε το 2-0 σε κεφαλιά του Μπενζεμά, προτού το πετύχει εντέλει ο Βινίσιους Ζούνιορ (80’), ύστερα από φανταστική ομαδική ενέργεια (με 14 διαδοχικές πάσες) και διπλή, απίθανη κίνηση και ασίστ του Μπενζεμά.

Ο Γάλλος, ο οποίος δείχνει να αφήνει πίσω τον τραυματισμό του και η καλή του παρουσία κρίνεται καθοριστική ενόψει της ρεβάνς με την Παρί, έβαλε το κερασάκι στις καθυστερήσεις, όταν με πέναλτι που κέρδισε ο Ροντρίγκο σε ανατροπή από τον Λεζέν, σημείωσε το 17ο φετινό του γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα, όντας με διαφορά ο πρώτος σκόρερ.

| Benzema showing Neymar how to take a penalty! Real Madrid 3 - 0 Deportivo Alaves

pic.twitter.com/bGGh30nLEQ