Τεράστια εντύπωση προκαλεί το αποτέλεσμα της έρευνας της Marca που θέλησε ν' ασχοληθεί με τον μέσο όρο καθαρού χρόνου ποδοσφαίρου στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα...

Το ισπανικό Μέσο κυκλοφόρησε το πρωί του Σαββάτου με ένα απόλυτα ενδιαφέρον θέμα και ένα πρωτοσέλιδο που μαγνητίζει το μάτι...

«Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να χάνει άλλο χρόνο...» αναφέρει ο μεγάλος τίτλος στο έντυπο και υπάρχει η εξήγηση αυτής της αναφοράς.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο μέσος όρος καθαρού χρόνου παιχνιδιού είναι στα 54,61 λεπτά!

Επιπλέον, αποδεικνύεται πως γίνονται 101 διακοπές κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, είτε με τα συχνά σφυρίγματα των διαιτητών, είτε με τα απρόοπτα των ποδοσφαιριστών είτε με τις επιτηδευμένες καθυστερήσεις...

Marca: 'Football can't lose more time'



It is urgent to do something about teams purposely time-wasting. A study shows that the average actual playing time in the top 5 leagues is only 54.61 minutes per match. There are also, on average, around 101 stoppages of play per match. pic.twitter.com/Ucx01IHysX