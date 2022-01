Η Βιγιαρεάλ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Αργεντινού χαφ, Τζιοβάνι Λο Σέλσο από την Τότεναμ με τη μορφή δανεισμού, για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η Τότεναμ μετά τον Τανγκί Ντομπελέ παραχώρησε δανεικό και τονΤζιοβάνι Λο Σέλσο. Τα «Σπιρούνια» συμφώνησαν σε όλα με τη Βιγιαρεάλ για τον δανεισμό του διεθνή Αργεντινού κεντρικού χαφ, με την κάτοχο του Europa League να ανακοινώνει το deal μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τα «Κίτρινα Υποβρύχια» είχαν ως προτεραιότητα τον 25χρονο μέσο, καθώς ήταν εισήγηση του Ουνάι Έμερι. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Λο Σέλσο μετράει 19 παιχνίδια με 1 γκολ και 2 ασίστ, σε συνολικά 917 αγωνιστικά λεπτά.

Giovani Lo Celso has joined La Liga side Villarreal on loan for the remainder of the season.



