Ο Μπράιαν Χιλ θα αγωνιστεί στη Βαλένθια ως το τέλος της σεζόν, με τη μορφή δανεισμού από την Τότεναμ και χωρίς οψιόν αγοράς.

Επιστροφή στην Ισπανία και τη La Liga για τον Μπράιαν Χιλ, ο οποίος θα ολοκληρώσει την τρέχουσα περίοδο με τη φανέλα της Βαλένθια.

Ο 20χρονος ταλαντούχος εξτρέμ, απόκτημα της Τότεναμ το περασμένο καλοκαίρι από τη Σεβίλλη αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ, παραχωρήθηκε δανεικός στις Νυχτερίδες ως το τέλος της σεζόν, καθώς δεν έχει καταφέρει ως τώρα να κάνει τη διαφορά με τους Λονδρέζους και προτιμήθηκε να πάρει χρόνο συμμετοχής σε άλλη ομάδα.

Το συμβόλαιό του με τους Σπερς, άλλωστε, ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και η μεταγραφή του στη Βαλένθια αφορά καθαρό δανεισμό, χωρίς οψιόν.

Bryan Gil has joined La Liga side Valencia CF on loan until the end of the season.



Best of luck, Bryan! 💪