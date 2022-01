Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Εζεκιέλ Πόνσε είναι έτοιμος να «μετακομίσει» στην Έλτσε και να συνεργαστεί εκ νέου με τον Λούκας Μπόγε.

Στην έξοδο από τη Σπάρτακ Μόσχας βρίσκεται ο Εζεκιέλ Πόνσε. Ο Αργεντινός φορ είναι έτοιμος να επιστρέψει στη La Liga μετά τη θητεία του στη Γρανάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι έτοιμος να πάει στην Έλτσε, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για μεταγραφή ή δανεισμό.

Ο 24χρονος επιθετικός στην Έλτσε θα βρει τον πρώην συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, στη σεζόν 2018-19, Λούκας Μπογέ, ο οποίος με τις εμφανίσεις του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης και Σεβίλλη. Οι δυο Αργεντινοί είχαν έρθει ως δανεικοί στην «Ένωση» (Πόνσε από Ρόμα - Μπογέ από Τορίνο) και αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο «Έκι» Πόνσε μετράει έντεκα συμμετοχές στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τέσσερα γκολ και μια ασίστ σε 790 αγωνιστικά λεπτά.

🚨Spartak Moscow striker Ezequiel Ponce is close to a transfer to Elche.#КрасноБелыеСборы #Elche pic.twitter.com/k9ELrzOLNB