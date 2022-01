Στο στόχαστρο της Ατλέτικο φαίνεται πως είναι ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ, Λούκας Μπογιέ.

Στην Ατλέτικο έχουν πάρει απόφαση πως το συμβόλαιο του Λουίς Σουάρες δεν πρόκειται να το ανανεώσουν κι έτσι έχουν αρχίσει να εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις για την ενίσχυση στην αιχμή του δόρατος.

Μία από αυτές που εξετάζονται σοβαρά από τους «ροχιμπλάνκος» είναι ο Λούκας Μπογιέ. Ο άλλοτε φορ της ΑΕΚ πλέον αγωνίζεται στην Έλτσε και έχει πετύχει επτά γκολ και μία ασίστ σε 16 συμμετοχές έως τώρα στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «ondacero» θεωρεί τον Μπογιέ ιδανική λύση για να αντικαταστήσει τον Λουίς Σουάρες στην κορυφή της επίθεσης. Ωστόσο, για να καταφέρει να πείσει την Έλτσε, η Ατλέτικο θα πρέπει να σπάσει τη ρήτρα του Αργεντινού και να βγάλει από τα ταμεία της 25 εκατομμύρια ευρώ.

Βέβαια, η Ατλέτικο δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται για τον 25χρονο επιθετικό, καθώς τόσο η Σεβίλλη όσο και η Μπαρτσελόνα, γλυκοκοιτάζουν την περίπτωση του. Για τους «μπλαουγκράνα» μάλιστα ο Λούκας Μπογιέ, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους της σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Λουκ ντε Γιονγκ.

