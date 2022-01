Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα, Ρόναλντ Αραούχο πέρασε τη πόρτα του χειρουργείου και πλέον αναμένεται να είναι έτοιμος για το Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ευχάριστα είναι τα νέα στη Μπαρτσελόνα για τη κατάσταση του Ρόναλντ Αραούχο. Ο Ουρουγουανός αμυντικός υπέστη κάταγμα στο δεξί χέρι στην αναμέτρηση με τη Λινάρες για τη φάση των «32» του Copa del Rey και σήμερα (7/1) πέρασε τη πόρτα του χειρουργείου.

Ο 22χρονος σέντερ μπακ θα χάσει τον αγώνα του Σαββάτου (8/1, 19:30) με τη Γρανάδα, όμως το ιατρικό επιτελείο των Καταλανών του έδωσε το «ΟΚ» για να αγωνιστεί στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης την προσεχή Τετάρτη (12/1, 21:00). O Aραούχο τη τρέχουσα αγωνιστικέ περίοδο μετράει 21 συμμετοχές και 2 γκολ με τη φανέλα των «Μπλαουγκράνα».

❗Ronald Araújo will be included in Barcelona's squad for the Spanish Super Cup next week.#FCB 🇺🇾



Via (🟢): @fansjavimiguel pic.twitter.com/kIeGrHCQSm