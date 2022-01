Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Άνχελ Κορέα, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ερυθρόλευκη πλευρά της Μαδρίτης μέχρι το 2026.

Την φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης θα συνεχίσει να φορά ο Άνχελ Κορέα μέχρι τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2026. Ο Αργεντίνος επιθετικός συμφώνησε σε όλα με τους «ροχιμπλάνκος» και έτσι θα παραμείνει κάτοικος «Wanda Metropolitano» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο 26χρονος μετακόμισε στην Μαδρίτη για λογαριασμό της Ατλέτικο τον Ιανουάριο του 2015, και έκτοτε αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της αρμάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε. Σε 296 συμμετοχές με την φανέλα των «ροχιμπλάνκος» έχει πετύχει 49 γκολ, τα δύο τελευταία εκ των οποίων ήρθαν στην κυριακάτικη νίκη της Ατλέτι με 2-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Happy 2026! 😜

We’re delighted to announce that Ángel Correa has signed a contract extension with our club 🤩 pic.twitter.com/Nduq9MJY7O