Ρεάλ: Ολο και πιο κοντά στην απόκτηση του Ρούντιγκερ

Τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να προβάρει ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο οποίος τα βρήκε σε όλα με τους «μερένγκες» για την έναρξη της συνεργασίας τους το καλοκαίρι.

Το συμβόλαιο του 28χρονου στο Στάμφορντ Μπριτζ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2022 με την Τσέλσι και δεν έχει καμία πρόθεση να το ανανεώσει. Ο προπονητής του Τόμας Τούχελ προσπάθησε να τον πείσει να παραμείνει στην ομάδα, αλλά αυτό μοιάζει αδύνατο τη δεδομένη στιγμή.

Κι αυτό διότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Τelegraph» ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός τα βρήκε σε όλα με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Μαδριλένοι ήταν σε συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα με τον Ρούντιγκερ, προκειμένου να τον πείσει να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και το καλοκαίρι όταν ο έμπειρος αμυντικός μείνει και τυπικά ελεύθερος από τους «μπλε» θα βάλει την υπογραφή του στην Ρεάλ σε συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει έως και 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Real Madrid's players expect Antonio Rudiger to arrive at the end of the season from Chelsea on a free transfer, reports The Telegraph.



Rüdiger has given no indication that he wishes to remain with the Blues beyond the end of his current deal, which expires next summer. pic.twitter.com/2h40B0bkVN