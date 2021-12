Ρεάλ: Ο τρομερός Μπενζεμά έχει ραντεβού με την ιστορία και κυνηγάει το ρεκόρ των Κριστιάνο (vid)

Με δύο τέρματα κόντρα στην Μπιλμπάο, ο Καρίμ Μπενζεμά βοήθησε την Ρεάλ να φύγει με το «διπλό» και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία των Μαδριλένων.

Με δύο γκολ απέναντι στους Βάσκους, ο Καρίμ Μπενζεμά ξεπέρασε τα 400 στην καριέρα του και πήρε από το χέρι την Ρεάλ Μαδρίτης για να την οδηγήσει στη νίκη (2-1) επί της Αθλέτικ μέσα στο Μπιλμπάο (2-1).

Πλέον μετράει 20 τέρματα σε 23 εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν, εκ των οποίων τα 15 είναι στο πρωτάθλημα. Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι ο 34χρονος Γάλλος στράικερ μετράει 299 τέρματα σε 582 ματς, ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ και η αντίστροφη μέτρηση για να γράψει ιστορία έχει αρχίσει.

Κι αυτό διότι χρειάζεται να βρει ακόμη εννέα φορές δίχτυα, προκειμένου να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ντι Στέφανο (308). Αφού «πιάσει» στη σχετική λίστα των θρύλο των «μερένγκες», τότε ο Μπενζεμά θα έχει μπροστά του μόνο τους Ραούλ (323 γκολ) και Κριστιάνο Ρονάλντο (451).

Μάλιστα, κόντρα στους Βάσκους πανηγύρισε το 400ό (και 401ο) γκολ της καριέρας του (299 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 66 με την Λυών και 36 με τη Γαλλία) και είναι ο δεύτερος Γάλλος παίκτης που φτάνει σε αυτό το νούμερο, μετά τον Τιερί Ανρί ο οποίος είχε πετύχει 411.

⚽️ 299 Goals: Real Madrid

⚽️ 66 Goals: Olympique Lyon

⚽️ 36 Goals: France



Karim Benzema has now scored 4️⃣0️⃣0️⃣ career goals. 🙌



4️⃣0️⃣1️⃣ and counting. 😤#Benzema #RealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/kWxpyIWa1M