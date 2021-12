Αγουέρο: Ξέσπασε σε κλάματα στο «αντίο» του (vid)

Ο Σέρχιο Αγουέρο με δάκρυα στα μάτια ανακοίνωσε την πιο δύσκολη απόφαση στη ζωή του. Να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα λόγω του σοβαρού καρδιακού προβλήματος αντιμετωπίζει.

Ο 33χρονος επιθετικός τον περασμένο Οκτώβρη στο ματς της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές (1-1) είχε αισθανθεί καρδιακή αρρυθμία, χωρίς να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή πως αυτό θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ωστόσο στη συνέχεια έδειξαν ότι αντιμετωπίζει καρδιακή αρρυθμία κι έτσι θα έπρεπε να κρεμάσει τα παπούτσια του, σε ηλικία 33 ετών και ύστερα από 16 χρόνια επαγγελματικής καριέρας.

Την Τετάρτη (15/12) ο Αγουέρο κατέθεσε συνέντευξη Τύπου στο «Καμπ Νόου» για να ενημερώσει κι επίσημα το τέλος της σπουδαίας καριέρας του. Πριν και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Σίτι, δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμούς, με πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα να τον χτυπά στον ώμο και τους υπόλοιπους να τον χειροκροτούν για τη συνεισφορά του στο ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Αγουέρο κατέγραψε 260 γκολ και 73 ασίστ με την Μάντσεστερ Σίτι, 100 τέρματα και 45 ασίστ με τη φανέλα της Ατλέτικο, 18 γκολ με την Ιντεπεντιέντε σε 38 συμμετοχές και μόλις μια φορά βρήκε δίχτυα με τους «μπλαουγκράνα» σε πέντε παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Sergio Aguero was in tears having to announce his retirement 🥺



