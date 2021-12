Αγουέρο: Η καρδιά του αποφάσισε το φινάλε

Ο Σέρχιο Αγουέρο όπως αναμενόταν έριξε επίσημα πια τους τίτλους τέλους στην καριέρα του λόγω του καρδιακού προβλήματος που παρουσίασε και δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί.

Δίχως να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, χωρίς καν να έχει προλάβει να μιλήσει, ο Σέρχιο Αγουέρο συγκινημένος και από τον κόσμο που είχε βρεθεί στο «Καμπ Νόου», ανακοίνωσε την απόσυρσή του...

«Αυτή η συνέντευξη Τύπου είναι για να σας ανακοινώσω ότι σταματάω το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ δύσκολη απόφαση και στιγμή. Πήρα την καλύτερη απόφαση για την ζωή μου, λόγω του προβλήματος στην καρδιά.

Οι γιατροί μου συνέστησαν ότι η καλύτερη επιλογή ήταν να σταματήσω να παίζω. Πριν από δέκα μέρες πήρα αυτή την απόφαση και μια εβδομάδα πριν είχα αποφασίσει να το επικοινωνήσω. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μην συμβεί αυτό, αλλά δεν ήταν αρκετό...

Είμαι περήφανος και χαρούμενος για την καριέρα μου, πάντα απολάμβανα να παίζω ποδόσφαιρο από την πρώτη στιγμή που ακούμπησα μπάλα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έφτανα εδώ και θα έπαιζα στην Ευρώπη. Θα ήθελα να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου στην Ατλέτικο που με πίστεψε, στην Σίτι για την οποία όλοι ξέρουν τι νιώθω. Και φυσικά προς όλους εδώ στη Μπαρτσελόνα. Όλοι ήταν υπέροχοι μαζί μου. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Αυτά συμβαίνουν όμως. Είμαι ευγνώμων γιατί όλοι μου φέρθηκαν σωστά. Οι οπαδοί είναι υπέροχοι.

Επίσης είμαι ευγνώμον προς την εθνική Αργεντινής και προς όλους εσάς που ήρθατε να με δείτε. Και φυσικά είμαι ευγνώμων προς την οικογένειά μου.

Είμαι χαρούμενος που είχα αυτούς τους συμπαίκτες. Θα ήθελα πολύ να τους βοηθήσω να πάρουν νίκες εδώ στη Μπαρτσελόνα... Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν να βελτιωθώ όλ αυτά τα χρόνια. Αποχωρώ περήφανος, με το κεφάλι ψηλά. Ξέρω πως όλοι θέλουν το καλό μου και με αγαπούν.

Πάντα θα κρατήσω τα καλά από όλες τις ομάδες στις οποίες βρέθηκα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.

Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο τη Μπαρτσελόνα» ήταν τα λόγια του.

Σε ερώτηση για τις ημέρες που άρχισε να σκέφτεται πλέον ότι έπρεπε να σταματήσει, σχολίασε:

«Αισθάνομαι καλά τώρα με την απόφασή μου. Προφανώς οι πρώτες εβδομάδες ήταν δύσκολες μετά το συμβάν και την ενημέρωση. Όταν έκανα τα πρώτα τεστ στην κλινική, ενημερώθηκα ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Δεν ήταν εύκολο όλο αυτό.

Ένας τοπ γιατρός μου το ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω. Ήταν ξεκάθαρος. Ένας ποδοσφαιριστής πάντοτε θέλει να κερδίζει περισσότερα, όμως είμαι χαρούμενος με όσα κατάφερα. Θα ήθελα να έχω πετύχει περισσότερα, όμως έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και είμαι καλά με αυτό. Στο τέλος της ημέρας μετράει η ομάδα κι όχι τι πετυχαίνει ο καθένας ξεχωριστά».

Ο Αργεντινός στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη παρουσίασε καρδιακή αρρυθμία σε παιχνίδι με την Αλαβές και... αυτό ήταν όλο. Η καρδιά του έδειξε το δρόμο. Δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Σέρχιο Αγουέρο πήρε τη μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα και δεν την χάρηκε ποτέ. Δεν κατάφερε ποτέ να παίξει με τον κολλητό του, Λιονέλ Μέσι, δεν κατάφερε ποτέ να ζήσει το όνειρο στην Βαρκελώνη.

Όπως είπε, όμως, είναι περήφανος για όσα κατάφερε και ευγνώμων προς όλες τις ομάδες από τις οποίες πέρασε και με τις οποίες φρόντισε να γράψει την ιστορία του και να βοηθήσει στην κατάκτηση τίτλων.

Παρών στην εκδήλωση για τον αποχαιρετισμό, ήταν και ο Πεπ Γκουαρδιόλα που ταξίδεψε νωρίς το πρωί από το Μάντσεστερ μετά το χθεσινοβραδινό (14/12) ματς της Σίτι με την Λιντς. Ήθελε να είναι εκεί για τον πρώην ποδοσφαιριστή του, τον οποίο εκτιμούσε και για τον οποίο έκλαψε στο φινάλε της περσινής σεζόν.

Αυτά που ξεχώρισε ο Αγουέρο από την καριέρα του, ήταν μερικά γκολ με την φανέλα της Ιντεπεντιέντε στο ξεκίνημα του, ειδικά στα μεγάλα ντέρμπι της Αργεντινής, το Europa League με την Ατλέτικο, το πρώτο πρωτάθλημα με την Σίτι το 2012, το Copa America του φετινού καλοκαιριού και με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα το γκολ κόντρα στη Ρεάλ!

«Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, οπότε είμαι χαρούμενος που αυτό έγινε τώρα κι όχι νωρίτερα στην καριέρα μου. Πλέον θα ασχοληθώ με πράγματα που στερούμαστε εμείς οι ποδοσφαιριστές από την φυσιολογική ζωή. Θα το χαρώ πολύ περισσότερο γιατί ο κόσμος λέει ότι η ζωή μας είναι εύκολη, αλλά δεν είναι έτσι. Θα παραμείνω κοντά στο ποδόσφαιρο. Όσο για το πως θέλω να με θυμάται ο κόσμος, ας μην είναι με κακό τρόπο».

Sergio Agüero has announced his retirement from football at the age of 33.



420 goals in 764 games for club and country over a glittering 20-year career.



Gracias, Sergio 💙👏 pic.twitter.com/iZE8ERXuWt