Μπέτις: Oι οπαδοί γέμισαν το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» με λούτρινα παιχνίδια (pics & vid)

Oι οπαδοί της Μπέτις πέταξαν στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» λούτρινα παιχνίδια, τα οποία θα δoθούν ως δώρα σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

Στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» τα Χριστούγεννα ήρθαν... νωρίς. Στην ανάπαυλα του νικηφόρου αγώνα της Μπέτις με τη Σοσιεδάδ χιλιάδες οπαδοί πέταξαν λούτρινα παιχνίδια στον αγωνιστικό χώρο, για έναν πάρα πολύ ευγενή λόγο. Άνθρωποι της ομάδας της Ανδαλουσίας μάζεψαν όλα τα παιχνίδια και θα τα στείλουν σε παιδιά που έχουν ανάγκη ως δώρο Χριστουγέννων. Το μότο της καμπάνιας είναι ένα. «Να μην μείνει κανένα παιδί δίχως δώρο αυτά τα Χριστούγεννα».

Real Betis fans threw toys onto the pitch during their game against Real Sociedad 🧸



The toys will be collected for charity and given to children after the match.



A proper football club 💚 pic.twitter.com/ov0LjoMhzX