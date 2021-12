Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει το 2022 στη δράση ο Φατί

Ο Τσάβι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Φατί ακόμη ένα μήνα, καθώς ο νεαρός επιθετικός δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό του.

Ο Άνσου Φατί τραυματίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο παιχνίδι με την Θέλτα, στο αριστερό του γόνατο και τέθηκε «νοκ άουτ» από τις επόμενες αναμετρήσεις της Μπαρτσελόνα σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο 19χρονος επιθετικός θα πατούσα ξανά στα γήπεδα πριν το 2021 μας αποχαιρετήσει, τελικά το ιατρικό επιτελείο των «μπλαουγκράνα» αποφάσισε να δώσει παράταση στον χρόνο επιστροφής του.

Κι αυτό διότι ο Φατί δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στο γόνατο κι οι άνθρωποι του συλλόγου δεν θέλουν να ρισκάρουν με την χρησιμοποίηση του.

Ετσι, ο νεαρός αστέρας των Καταλανών, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση από το 2022 και ενδέχεται να είναι έτοιμος για τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Μαγιόρκα στις 2 Ιανουαρίου.

🚑 (FATI): Ansu Fati will return in 2022. His recovery is going well, but the player doesn't want to take risks.



• Ansu will return on January 2 in the game against Mallorca.#FCB 🇪🇸



Via (🟢): @albert_roge [sport] pic.twitter.com/NU9ubdK27G