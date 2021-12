Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Επέλαση της Ρεάλ προς το 35ο, στο +10 από την Ατλέτικο! (vids)

«Χρυσή» νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαν Σεμπαστιάν (2-0 την Ρεάλ Σοσιεδάδ) με νέο «σόου» του Βινίσιους Ζούνιορ και γκολ - ασίστ του Λούκα Γιόβιτς - Στο +10 η Βασίλισσα από την τέταρτη πλέον Ατλέτικο.

Τι κι αν έχασε τον καλύτερό της παίκτη (Καρίμ Μπενζεμά) με τραυματισμό μόλις στο 17ο λεπτό; Τι κι αν αντιμετώπιζε μια εξαιρετική ομάδα που φέτος έκανε ακόμα και όνειρα για τίτλο και ήταν αήττητη στην έδρα της (Ρεάλ Σοσιεδάδ);

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν... καταλαβαίνει από αναποδιές και σερί. Ούσα πολύ σοβαρή και αποτελεσματική, η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι πέρασε και από το Σαν Σεμπαστιάν (2-0), έφτασε τις έξι διαδοχικές νίκες και επελαύνει προς το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Γιατί μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα στην 16η αγωνιστική της La Liga, αλλά οι Μαδριλένοι βλέπουν ήδη με τα... κυάλια τους αντιπάλους τους: Στο -8 η δεύτερη Σεβίλλη, στο -9 η τρίτη Μπέτις και στο -10 Ατλέτικο και Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι οποίες μοιράζονται την τέταρτη θέση.

Όπως και σε τόσα άλλα παιχνίδια φέτος, ο άνθρωπος - κλειδί για την Ρεάλ ήταν ο Βινίσιους Ζούνιορ. Παρ’ ότι έχασε νωρίς τον παρτενέρ του στην επίθεση, ο Βραζιλιάνος επιβεβαίωσε ότι, υπό την καθοδήγηση του «Καρλέτο», είναι άλλος ποδοσφαιριστής.

Στο πρώτο ημίχρονο, με τις επελάσεις του από τα αριστερά, ταλαιπωρούσε συνεχώς την άμυνα των Βάσκων, χωρίς πάντως να υπάρχουν κλασικές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, με το 0-0 να αποδίδει (ποδοσφαιρική) δικαιοσύνη.

Στο 47’, όμως, ο «Βίνι» συνδυάστηκε άψογα με τον Λούκα Γιόβιτς, πλάσαρε ιδανικά τον (πολύ σταθερό μέχρι εκείνο το σημείο) Άλεξ Ρεμίρο και έβαλε μπροστά μια ομάδα που παραδίδει μαθήματα αποτελεσματικού ποδοσφαίρου.

Goal: Real Sociedad 0-1 Real Madrid (Vinicius Junior 47’) #LaLiga #RealSociedadRealMadrid Follow for more goals @ronaldmorgan_ pic.twitter.com/zHVm36VJ3J

Στα 21 του χρόνια, ο Βραζιλιάνος έγινε ο πρώτος παίκτης γεννημένος από το 2000 και μετά που φτάνει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων σε μια σεζόν στην La Liga (δέκα), χωρίς καν να έχει συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος.

Ο Γιόβιτς, ο οποίος είχε μπει αλλαγή αντί του Μπενζεμά πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο, δεν έμεινε μόνο στην ασίστ, αφού δέκα λεπτά αργότερα σκόραρε με κοντινή κεφαλιά, στο τρίτο του γκολ με την Ρεάλ και πρώτο από τον Φεβρουάριο του... 2020! Πρώτη φορά με την φανέλα της Ρεάλ ο Σέρβος σκοράρει και μοιράζει γκολ στο ίδιο παιχνίδι.

What a way to make a statement. Luka Jović with a Goal and an Assist. pic.twitter.com/LyrbiuJcy4