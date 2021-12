Μπαρτσελόνα: Πέδρι και Πουτέγιας με βραβείο Κοπά και Χρυσή Μπάλα στο «Καμπ Νόου»

Ο κορυφαίος νεαρός παίκτης και η καλύτερη παίκτρια του πλανήτη παρουσίασαν τα μεγαλοπρεπή βραβεία τους από τον θεσμό της Χρυσής Μπάλας στο «Καμπ Νόου», πριν από το Μπαρτσελόνα-Μπέτις.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να αποτέλεσε παρελθόν, αλλά η Μπαρτσελόνα για άλλη μια χρονιά είχε την τιμητική της στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας. Τόσο το «βραβείο Κοπά» για τον κορυφαίο παίκτη Κ-21, όσο και η Χρυσή Μπάλα των γυναικών κατέληξε σε εκπροσώπους των Μπλαουγκράνα: ο Πέδρι και η Αλέξια Πουτέγιας βραβεύτηκαν στην τελετή του Παρισιού και πριν από το παιχνίδι κόντρα στη Μπέτις, παρουσίασαν τους τίτλους τους στο κοινό του «Καμπ Νόου».

Ο 19χρονος Ισπανός και η 27χρονη γέννημα-θρέμμα της Καταλονίας «μαέστρος» της ομάδας γυναικών ψηφίστηκαν με διαφορά από τον δεύτερο στην πρώτη θέση των δύο βραβείων. Ο Πέδρι άφησε πίσω του τον Τζουντ Μπέλιγχαμ με 50 βαθμούς και η «τρεμπλούχος» με τις Καταλανές, Πουτέγιας με 102 διαφορά από τη συμπαίκτριά της, Τζένιφερ Ερμόσο!

Την απονομή στο «Καμπ Νόου» έκανε ο πάλαι ποτέ θρύλος των Μπλαουγκράνα και νικητής της Χρυσής Μπάλα το 1994, Χρίστο Στόιτσκοφ.

Pedri and Alexia Putellas present their Kopa Trophy and Ballon d'Or at the Camp Nou before Barcelona's match against Real Betis pic.twitter.com/nHJnmmldzz