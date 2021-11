Πέδρι: Με ιστορικό ρεκόρ κατέκτησε το βραβείο Golden Boy

Ο Πέδρι όχι μόνο κατέκτησε το βραβείο Golden Boy, αλλά σημείωσε και μία σειρά από ρεκόρ στην διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νικητή

Νέος κάτοχος του βραβείου Golden Boy είναι εδώ και λίγα λεπτά ο Πέδρι! Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα επικράτησε στην ψηφοφορία που διοργανώνει κάθε χρόνο η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport», με σκοπό την ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή ήπειρο ο οποίος βρίσκεται κάτω από το 21ο έτος της ηλικίας του.

Ο Πέδρι μετά την περσινή του εντυπωσιακή σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας αγωνίστηκε σε 73 ματς με Μπαρτσελόνα και Εθνική Ομάδα, αναδείχθηκε νικητής της ψηφοφορίας με την εντυπωσιακή διαφορά των 199 βαθμών από τον δεύτερο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, διαφορά που αποτελεί ρεκόρ από το 2003 που απονέμεται το συγκεκριμένο βραβείο! Συγκεκριμένα ο Πέδρι κατάφερε να φτάσει στους 318 βαθμούς, με τον Άγγλο αντίπαλό του να περιορίζεται στους 119.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι, από τους 40 δημοσιογράφους και αναλυτές που αποτελούσαν το σώμα των ψηφοφόρων, οι 24 ψήφισαν τον Πέδρι για την πρώτη θέση, ενώ οι 36 τον συμπεριέλαβαν στις πρώτες τρεις τους προτιμήσεις, αριθμοί που επίσης είναι πρωτόγνωροι στην βραχύχρονη ιστορία του συγκεκριμένου θεσμού.

Ο Πέδρι από την πλευρά του εμφανίστηκε πανευτυχής και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσους τον βοήθησαν να κατακτήσει το βραβείο. Αναλυτικά οι δηλώσεις του νεαρού Ισπανού, αμέσως μετά την σχετική απονομή:

«Ευχαριστώ πολύ το Tuttosport για την διοργάνωση και την απονομή του βραβείου, το οποίο με κάνει πραγματικά υπερήφανο. Ευχαριστώ επίσης το σώμα των ψηφοφόρων και όλους τους φιλάθλους που δεν σταμάτησαν να με υποστηρίζουν κατά τη διάρκεια του απίστευτου για μένα 2021. Και φυσικά, ευχαριστώ την Μπάρτσα, την Εθνική Ομάδα, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και όλους όσους βρίσκονται κοντά μου κάθε μέρα, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσα να κατακτήσω το Golden Boy».

