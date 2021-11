Τσάβι: «Μου έστειλε μήνυμα ο Μέσι...» (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσε να μην έχει παρακολουθήσει τις εξελίξεις στη Μπαρτσελόνα και να μην έχει χαρεί για τον φίλο του και άλλοτε συμπαίκτη, στέλνοντας ευχές στον Τσάβι.

Ο νέος προπονητής του καταλανικού συλλόγου, έχοντας πλέον υπογράψει και παρουσιαστεί επίσημα από την αγαπημένη του ομάδα για να κρατήσει το «τιμόνι» στη μετά – Μέσι και... Κούμαν εποχή του κλαμπ, αναφέρθηκε στον Αργεντινό νυν σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι δυο τους είχαν επαφή αυτές τις μέρες όταν πλέον οριστικοποιήθηκε η μεγάλη επιστροφή του Τσάβι στο «Καμπ Νόου» ώστε ν' αναλάβει ως προπονητής, με τον κόουτς να λέει:

«Έχουμε φιλία με τον Μέσι, μου έστειλε μήνυμα και μου ευχήθηκε καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα δοιυλειά».

❝I have a friendship with Leo ... He wrote to me and wished me lots of luck.❞



— Xavi on Messi pic.twitter.com/usrz6elrZx