Έρικ Γκαρθία: «Νοκ άουτ» ενόψει Ελλάδας

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως ο Έρικ Γκαρθία τραυματίστηκε και δεν θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Ισπανίας, χάνοντας τα παιχνίδια με Ελλάδα και Σουηδία.

Ακόμα ένας αγωνιστικός «πονοκέφαλος» επιβαρύνει τους Λουίς Ενρίκε και Τσάβι. Μετά τον τραυματισμό του Άνσου Φάτι, ο οποίος θα μείνει εκτός για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, «νοκ άουτ» τίθεται και ο Έρικ Γκαρθία.

Όπως ενημέρωσαν οι «Μπλαουγκράνα» ο νεαρός στόπερ τραυματίστηκε στη γάμπα του δεξιού του ποδιού και δεν θα καταφέρει να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ισπανών για τα ερχόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Ισπανοί αντιμετωπίζουν την Εθνική μας στην Αθήνα στις 11 του μηνός προτού κοντραριστούν και με την Σουηδία στις 14.

Όσον αφορά τη Μπαρτσελόνα πλέον συμπλήρωσαν ολόκληρη... ενδεκάδα με τραυματίες, καθώς εκτός βρίσκονται οι Νέτο, Πικέ, Έρικ Γκαρθία, Νίκο Γκονζάλες, Σέρτζι Ρομπέρτο, Πέδρι, Ντεμπελέ, Σέρχιο Αγουέρο, Μπρεθγουεϊτ, Ντεστ και Άνσου Φάτι.

Η ενημέρωση της Μπαρτσελόνα:

‼️ INJURY NEWS



First team player @ericgm3 has a right calf strain and won't be joining up with @SeFutbol. pic.twitter.com/dzOtT0wrsq