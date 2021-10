Φαλκάο: Ο γηραιότερος με 4+ τέρματα σε μόλις 6 ματς (vid)

Στα 35 του χρόνια ο «τίγρης» κατάφερε να σκοράρει και απέναντι στην Μπαρτσελόνα και η θητεία του στην Ράγιο Βαγιεκάνο διακρίνεται από μεγάλη αποτελεσματικότητα βάσει και του χρόνου συμμετοχής του.

Ο Ραδαμέλ Φαλκάο μετράει πλέον 4 τέρματα σε 6 συμμετοχές με τη νέα του ομάδα και έχει βρεθεί μόλις 3 φορές στο αρχικό σχήμα του συλλόγου.

Επιπλέον, σε ηλικία 35 ετών και 259 ημερών είναι ο γηραιότερος με 4+ γκολ στα πρώτα του έξι ματς για την ίδια ομάδα στην LaLiga στον 21ο αιώνα, ξεπερνώντας τον Λουίς Σουάρες που είχε 5 τέρματα σε 6 αναμετρήσεις με την Ατλέτικο το 2020, σε ηλικία 33 ετών και 288 ημερών.

Ο «el tigre» βάσει και των λεπτών που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, καταφέρνει να σκοράρει κάθε 50':45''!

