Μπαρτσελόνα: Σκόραρε μετά από πέντε μήνες ο Αγουέρο (vid)

O Σέρχιο Αγουέρο άνοιξε «λογαριασμό» στο σκοράρισμα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ενώ επέστρεψε στα γκολ μετά από πέντε μήνες.

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 2-1 στο «Καμπ Μοου» από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με το τελικό σκορ να το διαμορφώνει ο Σέρχιο Αγουέρο. Ο «Κουν» στο 97' μετά από σέντρα του Ντέστ, έπιασε σουτ στην κίνηση και νίκησε τον Τιμπό Κουρτουά.

Ο Αργεντινός φορ στην δεύτερη του εμφάνιση στη φετινή La Liga πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα. Ο πολύπειρος φορ είχε να σκοράρει από τις 23 Μαΐου του 2021 και την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League, στο 5-0 επί της Έβερτον στο «Έτιχαντ».

Tears in my eyes man. Sergio Aguero is doing what he’s best at again pic.twitter.com/FpH7l3vPmF