Αγουέρο: Και στο ρεπό πήγε για προπόνηση (pic)

Με το μυαλό στο παιχνίδι με τη Βαλένθια την επόμενη Κυριακή, ο Σέρχιο Αγουέρο ξέρει πως δεν χρειάζεται να πάρει ρεπό κι έτσι πήγε και την Πέμπτη για προπόνηση.

Ο Αγουέρο έπρεπε να κάνει πολλή υπομονή για να καταφέρει να παίξει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα - παρά την αποχώρηση του κολλητού του, Μέσι - οπότε τώρα που έχει φτάσει στο τέλος της διαδρομής μέχρι την μεγάλη επιστροφή στο γήπεδο, φορτσάρει.

Το πρωί της Πέμπτης παρά το ρεπό, πήγε με το αυτοκίνητό του στο προπονητικό κέντρο των «μπλαουγκράνα» για να δουλέψει, αφού δεν χρειάζεται να ξεκουραστεί και θέλει να εκμεταλλευτεί κάθε διαφορετική μέρα για να μπει αμέσως και δυναμικά στα πλάνα του Ρόναλντ Κούμαν.

Η αναμέτρηση με τη Βαλένθια είναι προγραμματισμένη για τις 17 του μηνός, ημέρα Κυριακή, ενώ, το τελευταίο του παιχνίδι ήταν στα μέσα Ιουλίου!

🗣️[ @alexpintanel🥇] | Despite today being a rest day, Sergio Aguero has come to train, focussed to return against Valencia. pic.twitter.com/xWxndidqDx