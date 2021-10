Σουάρες: «Το "τηλεφώνημα" δεν ήταν για τον Κούμαν» (vids)

Ο Λουίς Σουάρες, θέλησε να εξηγήσει τη χειρονομία... τηλεφώνου που έκανε όταν πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» έδειξε σεβασμό και δεν πανηγύρισε το γκολ για το 2-0 στην άνετη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στους «μπλαουγκράνα», όμως, στο φινάλε έκανε την κίνηση «τηλεφώνημα» κοιτώντας προς τις εξέδρες, όπου ο Ρόναλντ Κούμαν βρισκόταν λόγω τιμωρίας, μιλώντας διαρκώς στο κινητό για να συνεννοείται με τον βοηθό του.

Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, ο Λουίς Σουάρες, μίλησε για την ιδιαίτερη του κίνηση, εξηγώντας πως το «τηλεφώνημα» δεν ήταν για τον Ολλανδό τεχνικό των Καταλανών.

«Ήταν για τον κόσμο που γνωρίζει ότι έχω το ίδιο νούμερο και ότι ακόμα χρησιμοποιώ το τηλέφωνο. Δεν ήταν για τον Κούμαν. Έλεγα στα αστεία στα παιδιά μου ότι θα το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «Movistar» και στη συνέχεια μίλησε για τη συγγνώμη που ζήτησε από την Μπαρτσελόνα κατά τον πανηγυρισμό του.

«Το ήξερα ήδη πως άμα σκοράρω θα ζητήσω συγγνώμη. Λόγω σεβασμού, λόγω αφοσίωσης, λόγω της περιόδου που περνούν οι πρώην συμπαίκτες μου».

Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! 💥



He has now scored against all 31 LaLiga teams he's faced in his career 🙌 pic.twitter.com/q9i0kzY0vx