Ινιάκι Γουίλιαμς: Αδιανόητο σερί 202 εμφανίσεων στο πρωτάθλημα, ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ! (pic)

Ο Ινιάκι Γουίλιαμς γράφει εκ νέου την ιστορία, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των 202 ματς στη La Liga χωρίς... απουσία κι απέχει ένα από το να κάνει αποκλειστικά δικό του το μυθικό ρεκόρ.

Δεν σταματά να παίζει, δεν σταματά να καταρρίπτει τη λογική ο Ινιάκι Γουίλιαμς. Μετά τη συμπλήρωση 200 συμμετοχών στη σειρά, ο «βιονικός» Βάσκος με ρίζες από τη Γκάνα ξεκίνησε βασικός κι απέναντι στη Βαλένθια, ισοφαρίζοντας πια το ρεκόρ των 202 σερί αγώνων που κρατάει ο Χοσέ Αντονί Λαρανιάγα (1987-1992) και βάζει πλώρη για το 203ο ματς που θα σημάνει και μια νέα ιστορική σελίδα στο κεφάλαιο του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο 27χρονος επιθετικός παίζει ακατάπαυστα στη La Liga από τον Απρίλιο του 2016, όταν και είχε επιστρέψει μετά από έναν μικροτραυματισμό στον μηρό που τον είχε κρατήσει εκτός για... εννέα μέρες κι από τη σεζόν 2015/16 συμπληρώνει κάθε αγωνιστική περίοδο με το απόλυτο των 38 αγώνων!

Iñaki Williams has now played in 202 consecutive LaLiga games, equalling the competition record set by Andoni Larrañaga.



An absolutely incredible achievement. pic.twitter.com/B4LfkR2t7M