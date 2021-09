Χετάφε – Ατλέτικο: Σηκώθηκε, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο κι έκανε τον τραυματία για καθυστέρηση (vid)

Ο Ζαϊμέ Μάτα της Χετάφε προτού η ομάδα του δεχθεί τελικά το γκολ της ανατροπής από τον Λουίς Σουάρες στις καθυστερήσεις, σηκώθηκε από εκεί που ήταν, μπήκε στα όρια του αγωνιστικού χώρου κι έκανε τον τραυματία για να κερδίσει χρόνο!

Το κάρμα μάλλον έδειξε στον Μάτα της Χετάφε ότι πάντοτε η εκδίκηση θα είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και πως οι σκέψεις και οι κινήσεις μας κάποια στιγμή θα πάρουν μια μεγαλοπρεπή απάντηση.

Κάπως έτσι συνέβη και στο ματς της περασμένης Τρίτης, όπου η Χετάφε στο «Αλφόνσο Πέρεθ» προσπάθησε τουλάχιστον να κρατήσει τον βαθμό της ισοπαλίας μέχρι τελικά να δεχθεί και το δεύτερο γκολ από τον Σουάρες στις καθυστερήσεις.

Ο Μάτα, έχοντας βγει εκτός ορίων του αγωνιστικού χώρου και προκειμένου να ροκανίσει χρόνο, σηκώθηκε, μπήκε μέσα από τις γραμμές και έπεσε ξανά κάτω κάνοντας πως έχει κράμπα...

Δείτε το βίντεο:

Getafe's Jaime Mata trying to run down the clock against Atletico Madrid 😅 pic.twitter.com/3P8fn5iZb2