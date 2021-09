Φαλκάο: Πατάει χορτάρι και τελειώνει τα ματς (vids)

Ο Ραδαμέλ Φαλκάο στα 35 του δείχνει στο ξεκίνημα της θητείας του στην Ράγιο Βαγιεκάνο πως με μια καλή πάσα, μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά, ακόμα κι αν παίξει ελάχιστα.

Ο Κολομβιανός επιθετικός, ο «τίγρης», όπως έχει μείνει το παρατσούκλι του, έχει ήδη πετύχει δυο τέρματα στις δύο εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ράγιο στην LaLiga.

Το βράδυ της Τρίτης στο εκτός έδρας ματς με την Μπιλμπάο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό και στο 96' από εκτέλεση φάουλ του Μπεμπέ (άλλοτε ταλαντούχου άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) βρέθηκε ολομόναχος για να σκοράρει με κεφαλιά για το τελικό 2-1.

Μερικές μέρες νωρίτερα, ο Φαλκάο έκανε ντεμπούτο απέναντι στη Χετάφε, μπήκε στο ματς στο 71' και στο 81' απλά δέχθηκε μια πάσα, έσπρωξε τη μπάλα ανάμεσα από τους αμυντικούς, βρέθηκε σε θέση βολής και «εκτέλεσε» για το τελικό 3-0.

Δεν χρειάζεται να παίξει πολύ, απλά να πάρει τη μπάλα σωστά και θα ... υπογράψει τη φάση πανηγυρίζοντας έξαλλα.

I am so here for Falcao stoppage time season pic.twitter.com/hoi74eSrsa

Falcao is back in Spain at 35 and still scoring. A goal on his Rayo Vallecano debut!



(via @ESPNFC)pic.twitter.com/XsRM7RevlT