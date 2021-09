Πρόβλημα στην Ρεάλ με Μπέιλ, εκτός για τουλάχιστον 2,5 μήνες ο Ουαλός (pic)

Εκτός για τουλάχιστον 2,5 μήνες θα χρειαστεί να μείνει ο Γκάρεθ Μπέιλ, καθώς υπέστη ρήξη των οπίσθιων μηριαίων στο δεξιό του πόδι.

Ασχημα μαντάτα για την Ρεάλ και τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος λίγα 24ωρα μετά τον τραυματισμό του Φερλάν Μεντί, είδε και τον Γκάρεθ Μπέιλ να τίθεται «νοκ-άουτ».

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη των οπίσθιων μηριαίων στο δεξιό του πόδι και θα χρειαστεί να απουσιάσει από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Ρεάλ 8-10 εβδομάδες!

O Κάρλο Αντσελότι βλέποντας τον Μπέιλ να βρίσκεται σε τραγική ψυχολογική κατάσταση μετά τον τραυματισμό, συζήτησε μαζί του, τονίζοντας του ότι όταν επιστρέψει θα είναι και πάλι στα βασικά του πλάνα.

Πάντως, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν για τον Γκάρεθ Μπέιλ, καθώς στην Ισπανία έκαναν λόγο ακόμα και για εξάμηνη απουσία του Ουαλού αστέρα!

🚨| Gareth Bale will be out between 8 and 10 weeks due to the rupture in the hamstrings of his right leg.



The player is emotionally touched because he felt comfortable and very involved with Ancelotti.@miguelitocope [🥇]