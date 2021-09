Μπέιλ: Φόβοι για χοντρή ζημιά, άγνωστο το πότε θα επιστρέψει (pic)

Ασχημα νέα για την Ρεάλ και τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς ο Γκάρεθ Μπέιλ τραυματίστηκε και είναι άγνωστο το πότε θα καταφέρει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Πάνω που είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, ο 32χρονος Ουαλός μεσοεπιθετικός αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό του πόδι και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για άγνωστο διάστημα.

Η Ρεάλ από την πλευρά της, δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα τις ημέρες που θα πρέπει ο Μπέιλ να παραμείνει στα «πιτς».

Οι Μαδριλένοι μετά το παιχνίδι με τους «νερατζούρι» έχουν να δώσουν ακόμα τέσσερα ματς, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη και είναι αβέβαιο αν ο Μπέιλ θα μπορέσει να προλάβει κάποιο από αυτά αυτά. Μάλιστα, ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμα και για εξάμηνη απουσία του Ουαλού αστέρα! Μένει βέβαια να δούμε αν τα σενάρια επιβεβαιωθούν...

