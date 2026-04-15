Μπάγερν - Ρεάλ: Ο Κέιν ισοφάρισε ξανά για τους Βαυαρούς
Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε ξανά για τη Μπάγερν στο 38ο λεπτό σε ένα απίστευτο ματς στο Μόναχο.
Ο Χάρι Κέιν πήρε το... όπλο του από την ασίστ του Ουπαμεκανό, νίκησε τον Λούνιν και ισοφάρισε σε 2-2 για τους Βαυαρούς.
Αυτό το γκολ έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Γερμανούς στο ζευγάρι των προημιτελικών (4-3)!
