Ανσού Φατί: Πήρε το «10» του Μέσι στην Μπαρτσελόνα (pics & vid)

Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε και έδωσε το νούμερο «10» που άφησε πίσω του ο Λιονέλ Μέσι, στον Ανσού Φατί.

Ο 34χρονος Αργεντινός αστέρας αποτελεί παρελθόν εδώ και μερικές εβδομάδες από την Μπαρτσελόνα, μετά από 21 χρόνια παρουσίας και τεράστιας ιστορίας και πλέον αγωνίζεται στη Γαλλία για λογαριασμό της Παρί, όπου πρόσφατα μάλιστα έκανε και το ντεμπούτο του.

Πίσω του, ο Μέσι άφησε «ξεκρέμαστο» το νούμερο «10». Παρότι στην αρχή τα Μέσα της Βαρκελώνης έλεγαν πως κανένας ποδοσφαιριστής του υπάρχοντος ρόστερ, δεν θα αναλάμβανε το βάρος του συγκεκριμένου αριθμού, τελικά βρέθηκε κάτοχος.

Οι «μπλαουγκράνα» γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους ότι ο Ανσού Φατί, το «παιδί-θαύμα» της La Masia θα αγωνίζεται έχοντας το «10» στην πλάτη του. Με αυτόν τον τρόπο ο 18χρονος μεσοεπιθετικός κληρονομεί το μυθικό νούμερο που φορούσε ο Λιονέλ Μέσι από τη σεζόν 2008-09 αλλά και άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τον σύλλογο όπως οι Ροναλντίνιο, Ριβάλντο και Ρομάριο.

After Lionel Messi, Ansu Fati will become the player to wear number 10 for FC Barcelona. A massive honor for the youngster. pic.twitter.com/0G789Rwg69

Ronaldinho handed no 10 over to Messi



Messi has handed no 10 over to Fati now



Ansu Fati is the future..anticipate 💪🔥 pic.twitter.com/18ohNfq6Ey