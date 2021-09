Μπαρτσελόνα: Χάκαραν τον λογαριασμό του Κούμαν στο twitter με βίντεο για την «Πέππα το γουρουνάκι» (pics)

Θύμα χάκερ φαίνεται πως έπεσε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Ρόναλντ Κούμαν, καθώς στον λογαριασμό στο Twitter δημοσιεύτηκαν βίντεο από την παιδική σειρά «Πέππα το γουρουνάκι».

Ο Ρόναλντ Κούμαν εκτός από την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι και την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου, ενόψει της νέας σεζόν έχει να διαχειριστεί κι άλλα προβλήματα...

Αγνωστοι χάκαραν τον λογαριασμό του 58χρονου Ολλανδού τεχνικού των «μπλαουγκράνα» στο Twitter, ανεβάζοντας βίντεο από επεισόδιο της δημοφιλούς παιδικής σειράς «Πέππα το γουρουνάκι».

Οπως αναμενόταν στα social media επικράτησε χαμός με χιλιάδες σχόλια, μιας και το συγκεκριμένο tweet έμεινε για αρκετά λεπτά δημοσιευμένο, πριν τελικά ο Κούμαν το διαγράψει από το προφίλ του.

So this is where Koeman gets his tactics from..😭😭 pic.twitter.com/fCzb7B7V0S