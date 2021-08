Μπαρτσελόνα: Γεμίζει τα ταμεία της με 118 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις (pic)

Το ποσό των 118 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να έχει στα ταμεία της η Μπαρτσελόνα, μετά τις πωλήσεις στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Η κακή οικονομική κατάσταση της Μπαρτσελόνα δημιουργεί πολλά λειτουργικά προβλήματα στον σύλλογο, γι' αυτό και η διοίκηση πήρε την απόφαση να βγάλει στο «σφυρί» μερικούς από τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Ο Τζουάν Λαπόρτα και οι συνεργάτες του, μπορεί να είδαν τον Λιονέλ Μέσι να αποχωρεί ως ελεύθερος από τους «μπλαουγκράνα» αλλά παράλληλα γέμισαν τα ταμεία τους με χρήματα από πωλήσεις άλλων παικτών.

Μεγαλύτερη αποχώρηση η οποία θα τους αποφέρει άμεσα χρήματα είναι αυτή του Έμερσον, για τον οποίο η Τότεναμ είναι διατεθειμένη να δώσει ένα ποσό γύρω στα 25-30 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα που οι «μπλαουγκράνα» έδωσαν 9 εκατομμύρια ευρώ πριν από δύο μήνες στην Μπέτις.

Ο Ιλάις Μορίμπα βρίσκεται πολύ κοντά στη Λειψία, η οποία θα βγάλει από τα ταμεία της 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Καταλανοί θα κρατήσουν ποσοστό μεταπώλησης που ύψους 10%. Ο Τοντιμπό αποκτήθηκε από τη Νις, έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ κι από συμπαίκτης έγινε αντίπαλος του Λιονέλ Μέσι στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Κάρλες Αλιενά θα αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Χετάφε, η οποία τον έκανε δικό της για 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κουκουρέγια βρίσκεται μια ανάσα από την Μπράιτον, με την Μπαρτσελόνα να αποδέχεται την πρόταση των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο αγγλικός σύλλογος.

Η Λιντς ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου πρώην ακραίου αμυντικού της Μπαρτσελόνα, Ζούνιορ Φίρπο, ο οποίος αποκτήθηκε από τα «παγώνια» έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. O Κόνραντ ντι λα Φουέντε μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό της Μαρσέιγ, με τους «μπλαουγκράνα» να βάζουν στα ταμεία τους 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Φρανσίσκο Τρινκάο αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, καθώς η Γουλβς τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού. Σε περίπτωση που οι «λύκοι» μείνουν ευχαριστημένοι από την απόδοση του Τρινκάο, τότε έχουν το δικαίωμα απόκτησής του δίνοντας το ποσό των 25 εκατομμύριων ευρώ. Τέλος ο Ακιέμε θα φοράει τη φανέλα της Αλμερία, η οποία τον ένταξε στο ρόστερ της μετά από την πρόταση των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε στους Καταλανούς.

Εν ολίγοις, οι Κυπελλούχοι Ισπανίας ευελπιστούν πως θα εισπράξουν 118 εκατομμύρια ευρώ ενώ αν συμβεί κι ένα θαύμα, τότε θα ξεφορτωθούν και τους Ουμτιτί – Κουτίνιο που ούτε περικοπές δέχθηκαν και θεωρούνται ξένο σώμα.

Emerson 16M (30M fee - 14M to Betis)

Ilaix 16M (+7M)

Todibo 8.5M (+7M)

Aleña 5M

Cucurella 1.8M

Firpo 15M

Konrad 3.5M

Trincao 6M loan fee (+29M)

Akieme 3.5M



