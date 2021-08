Συμφώνησε με την Λειψία ο Μορίμπα (pic)

Ο Ιλάις Μορίμπα έχει έρθει σε συμφωνία με την Λειψία για να συνεχίσει την καριέρα του, την ίδια ώρα που στην Μπαρτσελόνα περιμένουν επίσημη πρόταση από τους «ταύρους» για την παραχώρησή του.

Ο 18χρονος άσος ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Γερμανία προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Λειψίας. Οι σχέσεις του με την Μπαρτσελόνα έφτασαν στα άκρα, εξαιτίας των απαιτήσεων που είχε για να υπογράψει την επέκταση που του πρότειναν οι «μπλαουγκράνα», καθώς το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι του 2022.

Ωστόσο, επίσημη πρόταση από πλευράς Λειψίας για την απόκτηση του Μορίμπα δεν έχει φτάσει ακόμα στα γραφεία της Μπαρτσελόνα. Στην Ισπανία αναφέρουν πως εντός των επόμενων 24ωρων ο γερμανικός σύλλογος αναμένεται να καταθέσει πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ για να πείσει την Μπαρτσελόνα να παραχωρήσει τον νεαρό μέσο, την ίδια ώρα που οι Καταλανοί αξιώνουν 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ταλαντούχο άσο.

Πάντως, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ατζέντηδες του και ο ίδιος ο παίκτης έχουν συμφωνήσει με την Λειψία, με τον Μορίμπα να είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Ilaix Moriba and his agents have an agreement with RB Leipzig since weeks. It’s a five-years contract agreement valid from June 2022. Moriba’s agents still want this deal to go through. 🔴 #RBLeipzig



Barcelona are waiting for proposal to sign Moriba immediatly, as per @Sky_MaxB.