Μπενζεμά: Ανανεώνει μέχρι το 2023 με ρήτρα 1 δισ. ευρώ (pic)

Για την επόμενη διετία ο Καρίμ Μπενζεμά θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γάλλο φορ να βάζει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Μαδριλένους με ρήτρα που αγγίζει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ο Καρίμ Μπενζεμά από πέρυσι έχει βρει την φόρμα του και υπενθυμίζει σε όλους γιατί η Ρεάλ είχε δαπανήσει 41 εκατομμύρια ευρώ για τον αποκτήσει το 2009 από την Λυών.

Η διοίκηση των «μερένγκες» είναι ευχαριστημένη από την συνεισφορά του Γάλλου επιθετικού στον σύλλογο έως τώρα, γι' αυτό και είναι διατεθειμένη να τον ανταμείψει με νέο συμβόλαιο.

Η συμφωνία είναι δεδομένη, με τον Μπενζεμά να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Μάλιστα, η «Equipe» αποκαλύπτει ότι η ρήτρα που θα μπει στο νέο του συμβόλαιο αγγίζει το εξωφρενικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, βάζοντας έτσι «φρένο» στις ορέξεις των επίδοξων μνηστήρων.

Ο έμπειρος επιθετικός βρίσκεται στους «μερένγκες» από το 2009 και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 559 εμφανίσεις, σκοράροντας 279 γκολ και μοιράζοντας 144 ασίστ.

Contract signed. Karim Benzema extends his agreement with Real Madrid until June 2023 - paperworks completed, official announcement in place after Courtois and Carvajal. ⚪️ #RealMadrid



…and it started like this, July 2009 @ Bernabéu. 4433 days ago. 👇🏻🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/Ufscfi3bCr