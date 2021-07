Ροναλντίνιο: Το χαμόγελο, ο πανηγυρισμός, η χαρά που (μας) έλειψε... (vids)

Ο «Ρόνι» ξανά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Με το 10 στην πλάτη. Με το χαμόγελο που τόσο έλειψε σε όλους όταν εκείνος αποσύρθηκε. Και περισσότερο έλειψε και από τον «μάγο» που με μια μπάλα, βρίσκει την ευτυχία του...

Δακρύζει και μόνο στην αναφορά και μόνο της χαράς που του δίνει η μπάλα.

Αυτή τη χαρά που κυνηγούσε όταν από πιτσιρικάκι προτού βρεθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν έκανε τα κόλπα του στο πάρκο για να ενθουσιάσει τον κόσμο και μαζί με τα χαμόγελα των περαστικών, γινόταν και το δικό του όλο και πιο πλατύ. Γέμιζε ευγνωμοσύνη.

Κι όταν ήρθαν τα μεγαλεία σε απόλυτα επαγγελματικό επίπεδο, ο «Ρόνι» έφτασε σε ποδοσφαιρικά όνειρα λόγω της αγάπης του για τη μπάλα. Ούτε η σκληρή δουλειά, ούτε ο μόχθος, ούτε τα αξημέρωτα βράδια από το άγχος πριν από κάθε μεγάλη αναμέτρηση. Η αγάπη. Η παιδική. Η αθώα. Η αναλλοίωτη...

One of the players who made me love the game so much...his performances in the 2002 World Cup will always be memorable.



The great Ronaldinho 🇧🇷pic.twitter.com/W90l0YyczO — Just_Prince_Sports14⚽⚽ (@PrinceSobayeni) July 20, 2021

Φόρεσε ξανά τη μπλαουγκράνα φανέλα για να κλείσει τις πληγές

Το χαμόγελό του, το έχασε. Από λάθη (και) δικά του. Από παιδικές απροσεξίες. Γιατί το μυαλό του δεν λειτούργησε ποτέ πονηρά και επαγγελματικά όπως θα έπρεπε. Γιατί μπήκε σε αυτή τη μπίζνα του ποδοσφαίρου με τη σκέψη που είχε ως παιδί, για τη χαρά του παιχνιδιού και την απόλαυση που του έδινε το γεμάτο γήπεδο, οι μεγάλες διοργανώσεις και η μπάλα. Γιατί ποτέ δεν σκέφτηκε το καθαρά επαγγελματικό κομμάτι.

Γιατί έκανε όλες τις θυσίες που απαιτούσε το συμβόλαιο που υπέγραψε, μέχρι να ξεσπάσει και ν' αρχίσει τα ποτά, τα ξενύχτια και τη ζωή που του είχε λείψει. Αυτή της διασκέδασης.

Ποιος να τον κατηγορήσει που ήθελε να ζήσει; Να χαίρεται τη μπάλα του και να κάνει πλέον όλα αυτά που μπορούσε με τον μισθό που λάμβανε και τον οποίο άξιζε πέρα ως πέρα για τα επιτεύγματά του. Και αυτή την απόλυτη χαρά την βίωσε ξανά το βράδυ της Τρίτης, όταν έπαιξε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, κοντά σε πρώην αγαπημένους συμπαίκτες και σε πρώην... αγαπημένους αντιπάλους.

Χαμογελώντας. Απολαμβάνοντας τις στιγμές. Όσο άντεχε, λόγω και των παραπανίσιων κιλών. Κι όμως, η μπάλα δεν ξεχνιέται. Ποτέ. Κι αυτή είναι που τον έκανε να ξεχάσει. Και την περίοδο στη φυλακή λόγω του πλαστού διαβατηρίου, τον κατ' οίκον περιορισμό, τους μπελάδες με τον νόμο και φυσικά τον πρόσφατο χαμό της μητέρας του από τον Covid...

This is Ronaldinho Gaucho at 41 years doing this to defending players. Always entertaining us and smiles when he is fouled. Class #ElClasico pic.twitter.com/dxbPL0hTYC July 20, 2021

Ronaldinho practicing his old tricks in the warm up tonight. 🪄 pic.twitter.com/gpyomaG9kU — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 20, 2021

Κι όμως, συμπλήρωσε 18 χρόνια από την παρουσίασή του στην Μπαρτσελόνα!

Ήταν μια τέτοια ημέρα, 21 Ιουλίου, πίσω στο 2003, όταν ο Ροναλντίνιο παρουσιάστηκε από την Μπαρτσελόνα σε μια συμφωνία που θα άφηνε το αποτύπωμά της στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και του ποδοσφαίρου... «Ήταν σαν να ακούμπησαν στον ώμο ένα μικρό παιδί και να του είπαν “είναι πλέον όλα δικά σου”...». Μπροστά σε 30.000 κόσμο που είχε βρεθεί στο «Καμπ Νόου», ο «Ρόνι» έκανε τα μαγικά του, έδινε φιλιά στη μπάλα, το απολάμβανε. Αυτή η ιαχή των οπαδών, ο ενθουσιασμός, η λατρεία, του έδιναν πνοή. Είναι ένας από τους λόγους που τον έκαναν να λατρέψει το ποδόσφαιρο.

Κόστισε μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ για να μετακινηθεί από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Βαρκελώνη και όσα έκανε θα μνημονεύονται... Συμπλήρωσε 207 εμφανίσεις, είχε 94 γκολ, 71 ασίστ, 2 πρωταθλήματα, 1 Champions League, 2 Super Cup Ισπανίας, πήρε και τη Χρυσή Μπάλα ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα τεράστια κατορθώματά του, ενώ, 2 φορές αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς από τη FIFA.

Αυτό το παιδί που του δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσει ξανά τους Φίγκο, Κασίγιας, Ντέκο, Ρομπέρτο Κάρλος και πολλούς άλλους θρύλους του παρελθόντος, έχοντας από μια αγκαλιά για όλους, ξέχασε ξανά τα πάντα όταν μπήκε στο γήπεδο και αντίκρισε την αγάπη του κόσμου. Και το γνωστό χαμόγελο εμφανίστηκε. Γιατί αυτό δείχνει τον έρωτά του για το ποδόσφαιρο. Και αυτό «ερωτεύτηκε» ο κόσμος στον Ροναλντίνιο...

Ronaldinho flashed a familiar celebration after scoring in the Legends El Clasico 🤙



(🎥: @FCBarcelona)pic.twitter.com/lVUoRGnmQG — B/R Football (@brfootball) July 20, 2021

There's something about watching Ronaldinho play that will always make me smile 😍



🎥: @FCBarcelonapic.twitter.com/zKFl9Y1ggj — SPORTbible (@sportbible) July 20, 2021

A legendary rivalry resumes ... pic.twitter.com/KXnb8bEIj9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2021