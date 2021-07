Ρεάλ Μαδρίτης: Φρόντισε να «δέσει» τον Νάτσο μέχρι το 2023

Με τον Ράμος ν' αποτελεί παρελθόν και τον Βαράν στην πόρτα της εξόδου, η Ρεάλ δεν έπρεπε να χάσει κι άλλον αμυντικό, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Νάτσο μέχρι και το 2023.

Η «βασίλισσα» νωρίτερα μέσα στην Πέμπτη είδε την επίσημη ανακοίνωση της Παρί για την απόκτηση του Σέρχιο Ράμος, ο Ράφαελ Βαράν συμμετέχει σε σενάρια για το μέλλον του το φετινό καλοκαίρι και το πράγμα έχει ζορίσει πολύ για τους «μερένγκες».

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ αντιλήφθηκε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει άλλη απώλεια στην άμυνα κι έτσι ο Νάτσο ανανέωσε μέχρι και το 2023, έχοντας καταφέρει να κερδίσει πολλά και από την μέχρι πρότινος συνεργασία του με τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο Νάτσο είναι προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ και έχει αναδειχθεί στην πρώτη ομάδα από το 2011, έχοντας φτάσει να μετράει τίτλους και μεγάλες στιγμές με την λευκή φανέλα...

When Nacho's new contract expires, he will have spent 22 years at Real Madrid.



Madridista from the very start. 🤍 👏 pic.twitter.com/0SikDS7nNJ