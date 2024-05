Wyscout Analysis: Οι δυο κορυφαίες ομάδες του Κυπέλλου στην απόλυτη μάχη για την κούπα

Ομόνοια και Πάφος θα συναντηθούν το βράδυ του Σαββάτου (18/5, 20:00) στο ΓΣΠ και το Gazzetta Cyprus σας παρουσιάζει την απόλυτη σύγκριση των δυο κορυφαίων ομάδων του φετινού Κυπέλλου Coca Cola, με την πολύτιμη βοήθεια του Wyscout.

Τα ψέματα τελειώνουν. Το βράδυ του Σαββάτου (18/5, 20:00, Live από το Gazzetta Cyprus) Ομόνοια και Πάφος θα δώσουν την απόλυτη «μάχη» στο στάδιο ΓΣΠ, με φόντο το τρόπαιο του Κυπέλλου Coca Cola 2023-2024.

Οι «πράσινοι» θα ψάξουν το «three peat» και την 17η συνολικά κούπα στον θεσμό, ενώ οι Παφίτες θέλουν να γράψουν ιστορία με την πρώτη κατάκτηση της -σύντομης- ιστορίας τους. Το Gazzetta Cyprus με την πολύτιμη βοήθεια του Wyscout σας δίνει... στο πιάτο την απόλυτη σύγκριση των δυο μονομάχων.

Βίοι αντίθετοι στα XGoals

Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε πως μαζί με τον ΑΠΟΕΛ, που αποκλείστηκε «στα χαρτιά» λόγω των όσων συνέβησαν στο ματς με τη Νέα Σαλαμίνα, Ομόνοια και Πάφος είναι οι μοναδικές ομάδες του θεσμού δίχως ήττα. Αμφότερες έχουν πετύχει από εννέα γκολ, ενώ έχουν δεχθεί ένα (Ομόνοια) και δυο αντίστοιχα (Πάφος). Υπάρχει όμως μια ουσιαστική διαφορά, αυτή στα XGoals.

Τα εννέα τέρματα της Πάφου ήρθαν έπειτα από 8.76 XGoals, δηλαδή σκόραρε όσα έπρεπε, την ίδια ώρα που οι «πράσινοι» έβαλαν σχεδόν τρία παραπάνω, αφού ο δείκτης τους ήταν στο 6.48.

Ανάλογη βέβαια είναι η διαφορά τους στα γκολ που θα έπρεπε να δεχθούν, στις μεγάλες τελικές που επέτρεψαν στον αντίπαλο, τα λεγόμενα XGoals Against. Οι της Ομόνοιας δέχθηκαν ένα τέρμα μετά από 4.82 XGoals Against, ενώ οι Παφίτες είδαν την εστία τους να παραβιάζεται τόσο όσο, δυο φορές μετά από 2.46 XGoals Against. Αυτό είναι ένα δείγμα τόσο καλής αμυντικής συμπεριφοράς (της Πάφου), όσο και σπατάλης ευκαιριών των αντιπάλων (της Ομόνοιας).

Μεγάλη διαφορά στην κατοχή μπάλας, παρόμοια απειλή

Ακόμη μια μεγάλη μεταξύ τους διαφορά υπάρχει στην κατοχή μπάλας, καθώς οι ποδοσφαιριστές του Καρσέδο έχουν μέσο όρο 57.6% ανά ματς, την ίδια ώρα που εκείνοι του Αναστασίου βρίσκονται ακριβώς στο 50%. Αυτό βέβαια δεν τους αποτρέπει από το να έχουν τελικές, αφού έχουν απειλήσει συνολικά 60 φορές (14.4 ανά αγώνα), έναντι 47 των αντιπάλων τους στον τελικό.

Περισσότερες είναι οι σέντρες που επιχειρούν οι Παφίτες (16.73 αντί 12.24 ανά παιχνίδι), ενώ παρόμοια νούμερα συναντάμε στα πατήματα περιοχής, με την Ομόνοια να κάνει 21.84 επισκέψεις ανά ματς και την Πάφο 18.54. Και οι δυό τους όμως έχουν εξαιρετικά ρόστερ και παίκτες με ποιότητα, κάτι που αποτυπώνεται στις 22.8 (Ομόνοια) και 17.86 (Πάφος) ντρίμπλες ανά αγώνα που επιχειρούν.

Και στην άμυνα;

Πάμε και στα της άμυνας όμως. Και εκεί οι δυο φιναλίστ είναι κοντά σε αριθμούς. Η Ομόνοια δέχεται 7.68 τελικές ανά αγώνα, ενώ η Πάφος 5.2. Χάνουν την μπάλα 93.39 και 83.76 φορές από τους αντιπάλους τους κάθε 90'.

Κλείνουμε με έναν πολύ σημαντικό δείκτη, το PPDA Against, δηλαδή τις πάσες που κατορθώνουν να κάνουν μέχρι η αντίπαλη ομάδα να τους «κλέψει» μπάλα. Εδώ συναντάται σχεδόν απόλυτη ισορροπία, αφού η Πάφος πραγματοποιεί 12.64 πάσες πριν χάσει την κατοχή, ενώ η Ομόνοια 12.7.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως ναι μεν υπάρχουν διαφορές στους αριθμούς, ωστόσο μιλάμε για νούμερα που πάνω κάτω είναι παρόμοια, κάτι που μας προϊδεάζει για έναν άκρως ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα τελικό.